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VR-технологии для легочной реабилитации: пульмонологи Сеченовского университета будут применять уникальную программу для восстановления пациентов

В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета разработали VR-сценарии для реабилитации больных с легочной патологией. Речь идет о пациентах с ХОБЛ, бронхоэктазом, муковисцидозом, а также интерстициальными прогрессирующими процессами. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Врачи-пульмонологи разработали три VR-сценария, применение которых зависит от состояния пациента. Виртуальный тренинг похож на компьютерную игру: на пациенте одеты очки виртуальной реальности, а в руках находится джойстик.

Принцип во всех трех сценариях отличается. Каждый представляет из себя отдельный сюжет, в рамках которого нужно выполнить задание: собрать шары или поймать рыбу в озере. Первый сценарий называется когерентное дыхание, оно направлено на растягивание продолжительности дыхательного цикла как на вдохе, так и на выдохе. Окружение здесь максимально способствует ментальной релаксации, при которой повышается качество восприятия пациентом своих симптомов и возможных ограничений. За счет удлинения выдоха происходит стимуляция парасимпатической нервной системы.

«Блуждающий нерв - один из самых длинных нервов в человеческом организме, его называют странствующим защитником. Стимуляция блуждающего нерва приводит не только к изменениям функционирования органов, но и опосредованно иммунной системы. Есть механизм, посредством которого парасимпатика может активизировать продукцию Т-лимфоцитов, то есть наш клеточный иммунитет. Таким образом, благодаря первому сценарию можно одновременно оптимизировать паттерн дыхания, функции дыхательных мышц, кардиореспираторное сопряжение, иммунорегуляторный и ментально-когнитивный эффекты дыхательной тренировки», - сказала Лидия Никитина, врач-методист НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета.

Если первый сценарий можно использовать даже у лежачих пациентов, то два других рассчитаны на большую активность – тренировку баланса тела и координации дыхания. Несмотря на то, что в настоящий момент результаты тренинга объективно не контролируются детекцией частоты дыхательных движений, упражнения способствуют эффективному развитию у пациентов навыков самоконтроля. Тем не менее, в НМИЦ уже идет работа над системой объективизации. Комплекс дополнит детектор частоты дыхательных движений.

«Это носимый прибор, который будет фиксировать дыхательные движения пациента. В планах разработка нового сценария, при котором движение аватара будет зависеть от глубины вдоха. Например, это может быть бег с препятствиями, прыжки в длину, симуляция горнолыжного спуска, - сказал Рифат Айнетдинов, врач-методист НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета. - сценарий будет основан на принципе биофизики человека: чем глубже вдохнул, тем дальше прыгнул, сильнее ускорился. Пациент видит визуальную мотивацию и делает вдох сильнее, в том числе за счет рефлекторной активности».

Например, мотивация очень важна для пациентов с ХОБЛ, так как она из-за данной нозологии снижена. Игровой паттерн помогает больному абстрагироваться от окружающей среды, он вовлекает человека в процесс, дает положительные эмоции. Поэтому у пациента будет желание «поиграть» в следующий раз, и это гарантирует его более глубокую и комплексную реабилитацию.

«Разработка уникальна тем, что пациент в легком игровом сценарии может задействовать органы чувств, вестибулярный аппарат, фокусировать внимание на дыхании и рассредоточивать его. Именно поэтому эффект от такого рода упражнений будет намного выше, чем при использовании классической лечебной физкультуры», - отметила Лидия Никитина.

Разработка реализуется в рамках стратегического проекта «Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании» и инновационной научной школы ««Стратегические направления респираторной медицины».

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