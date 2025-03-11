Prof-IT Group и Tera приступают к созданию ПАКа для решений «1С»

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и Tera, дистрибьютор ИТ-оборудования для корпоративного сектора, объявили о развитии совместной линейки программно-аппаратных комплексов для продуктов «1С». ПАК поможет оптимизировать и ускорить внедрение и эксплуатацию системы «1С:ERP».

Стратегическое партнерство объединит экспертизу и опыт Prof-IT Group и Tera для создания инновационных решений. Разработка ПАКа обеспечивает высокую производительность, надежность и безопасность систем на платформе «1С» и предоставит клиентам доступ к технологиям и решениям, оптимизированным под их потребности.

ПАК «1С:ERP» – комплексное решение, включающее программное обеспечение «1С:ERP», серверное оборудование, системы информационной безопасности, инструменты мониторинга и управления, а также продукты для резервного копирования и восстановления данных. ПАК подойдет для тех, кто стремится внедрить или модернизировать систему «1С:ERP», повысить эффективность бизнес-процессов, обеспечить надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры, сократить затрат и получать квалифицированную поддержку.

Технологическая основа ПАКа «1С:ERP» – собственная продуктовая линейка под брендом «Система Икс» дистрибьютора Tera, которая включает широкий спектр решений для бизнеса: серверы, СХД, сетевые устройства и программно-аппаратные комплексы. Решение основано на российском системном ПО (ОС и СУБД), что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и соответствует требованиям импортозамещения.

Продукт обеспечивает высокую производительность, надежность и безопасность: ускоренную обработку данных, бесперебойную работу системы и доступность приложений, защиту информации от утечек и несанкционированного доступа, а также использование надежного оборудования и современных систем защиты. Ключевым преимуществом является единая точка обслуживания: квалифицированная поддержка от экспертов Prof-IT Group и Tera.

«Мы уверены, что сотрудничество с Tera позволит нам предложить нашим клиентам еще более качественные и эффективные решения на платформе «1C». Вместе мы сможем создавать инновационные продукты, которые будут способствовать развитию бизнеса наших клиентов. Мы предлагаем заказчикам комплексную экспертизу, начиная от проектирования информационных систем на платформе «1С», готовой инфраструктурой, которая объединяет в себе все необходимые компоненты для успешного внедрения и эксплуатации «1С:ERP», и заканчивая сопровождением и поддержкой», – отметил руководитель направления системной и сетевой интеграции Prof-IT Group Алексей Щербаков.

«Партнёрство с Prof-IT Group по созданию платформ автоматизации бизнес-процессов дает новые возможности в расширении портфеля инфраструктурного ПО Tera. Хотим также отметить, что мы всегда подбираем наиболее передовые решения для задач наших партнеров и заказчиков», – сказал директор департамента корпоративного программного обеспечения Tera Артем Парфентьев.