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«Exeed Центр Автодом Варшавка» представляет интеграцию технологий искусственного интеллекта Deepseek

Автомобильный бренд Exeed, представленный в «Exeed Центре Автодом Варшавка», объявил об интеграции собственной разработки материнской компании Lion AI Smart Cockpit с моделью искусственного интеллекта Deepseek. Эта инновация станет доступна для клиентов дилерского центра на Варшавском шоссе, 91А в I квартале 2025 г.

Интеграция модели Deepseek в систему Lion AI Smart Cockpit повысит точность и скорость отклика на голосовые команды. Теперь автовладельцы смогут управлять функциями автомобиля, такими как климат-контроль, мультимедиа и навигация, используя естественные голосовые команды. Система способна интерпретировать сложные и многозначные запросы, обеспечивая интуитивно понятное взаимодействие между человеком и автомобилем.

Кроме того, благодаря возможностям Deepseek Lion AI Smart Cockpit получила функции проактивного обслуживания. Система анализирует поведение и предпочтения пользователя, предугадывая его потребности. Также она может самостоятельно предложить включение соответствующих настроек освещения или климат-контроля и напомнит о предстоящих встречах, предлагая оптимальные маршруты с учетом текущей дорожной обстановки.

Интеграция Deepseek также поможет улучшить безопасность вождения. Система способна анализировать внешние факторы, такие как дорожные условия и поведение других участников движения, и предупреждать водителя об обстановке на дороге. Это позволяет снизить риск возникновения аварийных ситуаций и повысить общий комфорт управления автомобилем.

«Бренд Exeed, представленный в «Exeed Центре Автодом Варшавка», неизменно стремится к внедрению передовых технологий, обеспечивая максимальный комфорт и удобство для наших клиентов. Интеграция искусственного интеллекта Deepseek в автомобили — это очередной шаг на пути к созданию интеллектуальных и безопасных авто. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новые возможности, которые предоставляет эта инновация», — отметил Алексей Шаховцев, директор дивизиона «Автодом Юг».

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