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Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования

Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем на 6,5 МВт•ч. Проект реализован по партнёрской программе и призван расширить зарядную инфраструктуру для владельцев электромобилей.

В городе установлены зарядные станции российского производителя, которые попадают под программу субсидирования. Все 20 ЭЗС соответствуют критериям подтверждения производства российской промышленной продукции, установленным Постановлением Правительства №719 от 17 июля 2015 г. Каждая ЭЗС оснащена тремя коннекторами: GB/T DC и CCS2 с мощностью 150 кВт и CHAdeMO с мощностью 90 кВт. Они заряжают все популярные электромобили и гибриды, произведённые в Европе, США, Китае и Японии. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем на 6,5 МВт•ч.

20 зарядных станций охватывают бóльшую часть города, включая Ленинский, Фрунзенский, Октябрьский и Советский районы, квартал Рабочий посёлок, микрорайон Московский и посёлок Меланжевого Комбината. Больше всего ЭЗС в количестве 6 штук установлено в Ленинском районе. Станции расположены как на парковках около жилых домов, так и рядом с торговыми центрами, магазинами и кафе, что делает их удобными для водителей.

«Sitronics Electro как оператор продолжает развивать зарядную инфраструктуру по всей России. Сегодня наше мобильное приложение охватывает 48 регионов страны. По количеству ЭЗС Sitronics Electro — самая крупная сеть, включающая более 750 станций. Мы активно привлекаем партнёров и развиваем сеть зарядных станций. В том числе и при поддержке государственной программы «Развитие энергетики», в рамках которой реализуем проекты по установке субсидированных станций», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.

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