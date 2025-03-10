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«МегаФон»: мпроводят каждую вторую тренировку в выходные

Москвичи начали готовиться к летнему сезону: в первые два месяца 2025 г. они на 22% чаще посещали спорткомплексы и на 10% больше пользовались сервисами онлайн-тренировок, чем в том же периоде прошлого года. При этом в топе спортивных локаций оказались объекты на территории «Лужников», выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На первом месте по посещаемости расположились «Лужники». Столичные жители чаще посещали его лыжно-биатлонную трассу, аквакомплекс и универсальный спортивный зал (УСЗ) «Дружба». На втором месте оказался спортивный комплекс «Воробьевы горы», а тройку лидеров закрывает ледовый дворец в «Сокольниках».

Большинство любителей тренировок вне дома — мужчины (61%). Чаще всего в спорткомплексы ходят москвичи 36–45 лет (41%) и 46–65 лет (32%), а вот молодежь (18–25 лет) и пожилые люди (65+) составляют всего 5% и 3% соответственно. Самыми «спортивными» днями недели стали пятница, суббота и воскресенье — на них приходится 50% тренировок. При этом домашние тренировки москвичи предпочитают проводить в начале недели — понедельник и вторник (40%), тогда как в пятницу, субботу и воскресенье упражняются реже всего.

Чтобы сделать тренировки москвичей более технологичными, инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в универсальном спортивном зале (УСЗ) «Дружба». Теперь площадь легендарной «ракушки» (более 16 тыс. кв. м.) покрыта высокоскоростными диапазонами 2G (GSM‑1800) и 4G (LTE-1800 и LTE-2600). Их одновременная работа обеспечивает стабильность сигнала и более высокую скорость мобильного интернета даже при максимальной наполненности залов.

«Сейчас тренировки все чаще связаны с технологиями: умные часы передают данные о пульсе и расходе калорий в приложение, а спортсмены в реальном времени получают от тренеров советы по технике. Чтобы посетители залов могли синхронизировать данные между устройствами и оставаться на связи с близкими, мы внедрили надежные технологии, обеспечивающие максимальную скорость в спортзале «Дружба» до 450 Мбит/с», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

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