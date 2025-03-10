CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К Рамадану вблизи мечетей ускорился мобильный интернет

Оператор «Летай» в феврале 2025 г. увеличил скорость передачи данных на базовых станциях рядом с мечетями. Мусульмане, собирающиеся в молельные дома на ифтар в Рамадан, имеют доступ к быстрому интернету. Всего за прошедший месяц оператор модернизировал и построил 21 точку связи в Татарстане. В результате качество мобильной связи повысилось на торговых площадках, в жилых комплексах и колледжах. Об этом CNews сообщили представители компании «Таттелеком».

Так, перед священным для мусульман месяцем поста покрытие 4G расширили в Казани возле медресе на ул. Мазита Гафури, на территории мечетей в Набережных Челнах, Буинске, в селе Хасаншаих Арского района.

В столице республики модернизировали площадки на перекрестке улиц Ямашева и Фатыха Амирхана, где сосредоточены торговые точки, и рядом с железнодорожной станцией Вахитово, неподалеку от которого строят ЖК «Яналиф».

Улучшили характеристики сети «Летай» и для челнинцев в 20-м, 26-м и 27-м комплексах, где в зоне востребованности абонентов находятся поликлиники и молодежный центр «Заман». Мобильный интернет ускорился до двух раз в районе медицинского и механического колледжей, а также на ул. Комарова в Зеленодольске.

Локально в 1,5 раза скорость передачи данных возросла для балтасинцев. Теперь местные жители делятся медиафайлами быстрее. Кроме того, обрывы и задержки соединений сократились в Нурлате, Мамадыше, Альметьевске, Апастово, Алексеевском и Кукморском районах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов

В России создали нейросеть для контроля качества электроники. Она точнее зарубежных аналогов

В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию

Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов

Гранты для разработчиков ПО в России могут вернуться в 2025 году

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще