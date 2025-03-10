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Более 200 жителей Подмосковья доверили регпорталу заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования

Через портал госуслуг Московской области поступило свыше 200 заявок на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале можно не только подать заявку на заключение договора, но и подписать его прямо в онлайн-формате с помощью электронной цифровой подписи. Это значительно упрощает и ускоряет процесс получения газовых услуг, позволяя сэкономить время и сделать взаимодействие с газовой службой максимально комфортным», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования» доступна жителям Подмосковья на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Операции с недвижимостью». Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В течение 10 рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно с помощью «Госключа». Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки.

Электронное заявление могут подать физические лица, которые являются собственниками либо нанимателями жилого дома или квартиры в многоквартирном доме.

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