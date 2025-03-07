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Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки

IVA Technologies в ближайшие два года собирается открыть представительства во Вьетнаме, Индонезии и Узбекистане. В 2025 г. IVA Technologies откроет представительство в Малайзии.

К 2028 г. в планах разработчика расширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки.

«Наша цель — к 2028 г. сделать так, чтобы выручка IVA Technologies от продажи решений на международном рынке составляла более 10 миллионов долларов», – сказал Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies.

В июне 2024 г. IVA Technologies вышла на IPO, став публичной компанией с капитализацией 30 млрд руб. Это позволило сделать первые шаги по масштабированию за рубежом.

«Повышенный спрос на технологическую независимость и информационную безопасность мотивирует выводить наши продуктовые решения на международный рынок. Но выход на дружественные рынки — это не только рост для IVA Technologies, но и вклад в развитие цифрового суверенитета стран-партнёров. Мы предлагаем не просто продукты, а комплексные решения, которые позволяют бизнесу и государственным организациям работать эффективно и безопасно», – отметил Максим Смирнов.

Компания уже работает на международном рынке. Так, сервер видеоконференцсвязи IVA MCU заменил западного вендора Avaya в Белоруссии. В Экваториальной Гвинее подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта, почты и коммуникаций. Там разработчик будет внедрять систему защищённой видеоконференцсвязи IVA MCU в ИТ-структуру министерства.

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