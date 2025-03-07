«МегаФон» улучшил сигнал 4G в Верхневилюйском улусе Якутии

Скоростной интернет и уверенный сигнал связи стал доступен жителям 13 населенных пунктов в Верхневилюйском улусе Якутии. На этих территориях инженеры «МегаФона» построили новые базовые станции четвертого поколения, тем самым расширив покрытие и сняв нагрузку на уже существующую сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование появилось в селах Верхневилюйск, Андреевский, Оргет, Хомустах, Сайылык, Дюллюкю, Липпе-Атах, Далыр, Кюль, Тамалакан, Хоро, Харбала, Быракан. На этих территориях проживают почти 16 тыс. человек.

Проведенная модернизация особо значима для Верхневилюйска, который является не только районным центром, но и популярным туристическим местом на западе Якутии. По инфраструктуре этот населенный пункт можно сравнить с городом. В нем есть банки, магазины, кафе, различные образовательные учреждения, административные организации и ведомства. Все это требует стабильного сигнала, большой емкости сети и возможности одновременного подключения множества абонентов.

Почувствовали улучшения абоненты «МегаФона» и в других населенных пунктах. Высокие скорости загрузки позволят быстрее скачивать «тяжелые» игры и файлы на смартфон, без задержек смотреть ролики в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, комфортно пользоваться банковскими цифровыми сервисами и электронными государственными услугами. Даже в отдаленных территориях жители Якутии активно выходят в интернет, читают там книги, смотрят фильмы и сериалы, общаются с близкими, «скролят» ленты в соцсетях.

Лучше стала связь для водителей и транзитных пассажиров, проезжающих по дороге «Вилюй». Трасса проходит мимо Кюля, Тамалакана и Хоро.

«МегаФон регулярно проводит работы по расширению зоны покрытия 4G на территории Якутии. Согласно статистике, в январе 2025 г. абоненты нарастили интернет трафик на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В будущем мы продолжим модернизацию инфраструктуры, чтобы каждый житель региона имел возможность комфортно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.