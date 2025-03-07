Благодаря автоматизации «Трансойл» сократил подготовку отчетности с 30 дней до 3 часов

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал блок «Бюджетирование» для ООО «Трансойл», осуществляющего инженерное сопровождение объектов строительства. Это позволило снизить трудозатраты в подразделениях на 30%, а срок подготовки некоторых видов отчетности сократился с 30 дней до 3 часов. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

У компании уже есть опыт автоматизации: ранее был автоматизирован казначейский процесс с помощью решения «Бит.Финанс.Проф» для «1С:Бухгалтерия 8».

Однако в связи с нехваткой компетенций для внедрения блока «Бюджетирование» руководство компании приняло решение обратиться за помощью к компании «Первый Бит».

«До начала проекта получение фактических данных управленческого учета осуществлялось вручную. После закрытия квартала в течение месяца из учетных систем "1С:Зарплата и управление персоналом" и "1С:Бухгалтерия Проф" собиралась необходимая информация, которая вручную заполнялась в таблицы Excel. После чего на основании этих данных формировалась отчетность. Невозможность получения оперативной информации и трудоемкость сбора факта по БДР побудили нас обратиться за автоматизацией процесса к интегратору эффективных ИТ-решений "Первый Бит"», – сказал директор ООО «Трансойл» Илья Коршунов.

В рамках проекта специалисты «Первый Бит» внедрили для «Трансойл» программный продукт «Бит.Финанс/Холдинг», что позволило автоматизировать блок «Бюджетирование».

Благодаря решению сотрудники компании могут оперативно получать фактические данные по бюджетам в разрезе проектов и формировать отчеты для «1С:Бухгалтерия 8».

«В течение месяца сотрудники компании ООО "Трансойл" работают на разных проектах. Типовой функционал не позволял распределять заработную плату в зависимости от проекта, из-за чего возникали сложности в распределении доходов и расходов по каждому из них. Доработка типовых правил трансляции для документов «Отражение зарплаты в бухучете» обеспечила распределение всех расходов по оплате труда по ЦФО и проектам, а также позволила автоматически формировать факт по бюджету доходов и расходов в разрезе проектов», – сказала руководитель проектов интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» в Краснодаре на Кожевенной Светлана Шикунова.

В результате проведенной работы было настроено автоматическое формирование отчетов, что позволило сократить процесс подготовки отчетности с З0 дней до 3 часов. Уменьшилось количество ручного труда и исчезли ошибки, связанные с человеческим фактором. В результате, повысилась достоверность и скорость подготовки управленческой отчетности для руководства компании.

Внедрение программного продукта «Бит.Финанс/Холдинг» позволило повысить эффективность исполнения бизнес-процессов ООО «Трансойл» в части бюджетирования и повысить качество принятия управленческих решений за счет оперативности представления и полноты отображения информации по бюджету в учетной системе.