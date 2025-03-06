ЦЕМРОС при поддержке GlowByte развивает использование цифровых решений в рамках цифровой стратегии

ЦЕМРОС совместно с интегратором GlowByte внедрил в 2024 г. цифровых помощников на ряде предприятий группы. Программа проектов включала в себя не только ставших привычными системы для управления помолом цемента – их внедрили на Серебрянском и Ачинском цементных заводах, но и апробацию комплексного решения для оптимизации технического процесса подготовки клинкера – «Цифрового помощника подготовки клинкера» в Воронежском филиале. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Цифровой помощник подготовки клинкера сочетает в себе модули рекомендаций по управлению сырьевой смесью (ее помолом и сушкой) и модуль управления печью обжига клинкера. Решение позволяет стабилизировать свойства сырья для его более эффективной обработки в печи – по ключевым химическим параметрам исходного материала удалось добиться сокращения колебаний до 35%. Кроме того, в ходе опытно-промышленной эксплуатации модуль помощника по управлению обжигом продемонстрировал как повышение энергоэффективности от 1,8% (в зимний сезон) до 2,3% (расчетный в среднем по году), так и возможность обеспечивать применение новых технологических условий при реинжиниринге техпроцесса.

Цифровой помощник – это интеллектуальная система, которая в режиме реального времени анализирует данные с датчиков, результаты лабораторных испытаний и предоставляет оператору рекомендации по оптимальному управлению техпроцессом. Расчеты выполняются с использованием методов машинного обучения, предиктивной аналитики и экспертных знаний, накопленных технологами холдинга ЦЕМРОС. Такой подход обеспечивает точное управление процессами обжига и помола сырья, что повышает эффективность производства при сохранении требуемого качества клинкера.

Решение является отечественным продуктом с применением компонентов с открытым исходным кодом – на основе собственных разработок GlowByte и экспертизы технологов холдинга ЦЕМРОС.

Алексей Чубенко, ИТ-директор, АО «ЦЕМРОС»: «Совместный проект с GlowByte – важный шаг в цифровой трансформации наших производств. Внедрения подтвердили значительный потенциал системы: нам удалось не только снизить ресурсопотребление, но предоставить персоналу заводов удобный и облегчающий труд инструмент. Как лидеры отрасли, мы намерены формировать цифровую повестку ее развития, активно внедрять инновации, укрепляя тем самым свои конкурентные преимущества».

Александр Томилов, исполнительный директор практики аналитики для производства GlowByte: «Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с ЦЕМРОСом, одной из ведущих компаний индустрии, приносит реальные результаты, способствуя развитию отрасли в целом и повышению ее эффективности. Последовательность, с которой руководство нашего партнера реализовывает свою цифровую стратегию, с одной стороны, отражает ценность от наших внедрений, а с другой – наращивает эффект за счет накопления опыта использования решений и обмена им между предприятиями группы».