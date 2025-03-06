TerraMaster представила генератор приложений ИИ с открытым исходным кодом API-in-a-Box

Компания TerraMaster в сотрудничестве со своим партнером Imagery Business Systems представила API-in-a-Box. Это предварительно настроенное решение с открытым исходным кодом объединяет технологии искусственного интеллекта ИИ) и low-code с оборудованием TerraMaster F4-424 Max TNAS, ускоряя создание полнофункциональных приложений. Оно обеспечивает бесшовный процесс – от описания требований до развертывания в продакшене.

Благодаря GenAI Logic пользователи могут описывать требования простым деловым языком, а система за несколько минут автоматически генерирует полнофункциональное приложение – включая базу данных, middleware и frontend. Это существенно сокращает цикл разработки и идеально подходит для сценариев быстрого прототипирования.

На основе описанных пользователем бизнес-функций и правил инструмент автоматически создает RESTful API, обеспечивая моментальную интеграцию приложения с другими системами и сервисами.

С помощью LogicBank разработчики могут задавать бизнес-правила без необходимости писать отдельный код для каждой операции INSERT, UPDATE или DELETE. Это снижает сложность разработки и ускоряет итерации.

API-in-a-Box основан на стандартных open-source компонентах, таких как SQL Alchemy (объектно-реляционная модель) и Python Flask (веб-фреймворк), что обеспечивает масштабируемость и унификацию приложений. Более подробная информация доступна в документации SQL Alchemy и Python Flask.

API-in-a-Box совместим с различными базами данных, обеспечивая гибкость как при генерации приложений на основе существующих моделей данных, так и при создании новых структур с нуля.

Одним из ключевых отличий API-in-a-Box является глубокая интеграция с оборудованием TerraMaster F4-424 Max TNAS. Это не просто программный инструмент, а готовое plug-and-play-решение, сочетающее в себе как ПО, так и аппаратную платформу. Пользователи могут разворачивать приложения мгновенно, без сложной настройки серверов, что делает продукт особенно привлекательным для клиентов, стремящихся упростить свои процессы.