CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

TerraMaster представила генератор приложений ИИ с открытым исходным кодом API-in-a-Box

Компания TerraMaster в сотрудничестве со своим партнером Imagery Business Systems представила API-in-a-Box. Это предварительно настроенное решение с открытым исходным кодом объединяет технологии искусственного интеллекта ИИ) и low-code с оборудованием TerraMaster F4-424 Max TNAS, ускоряя создание полнофункциональных приложений. Оно обеспечивает бесшовный процесс – от описания требований до развертывания в продакшене.

Благодаря GenAI Logic пользователи могут описывать требования простым деловым языком, а система за несколько минут автоматически генерирует полнофункциональное приложение – включая базу данных, middleware и frontend. Это существенно сокращает цикл разработки и идеально подходит для сценариев быстрого прототипирования.

На основе описанных пользователем бизнес-функций и правил инструмент автоматически создает RESTful API, обеспечивая моментальную интеграцию приложения с другими системами и сервисами.

С помощью LogicBank разработчики могут задавать бизнес-правила без необходимости писать отдельный код для каждой операции INSERT, UPDATE или DELETE. Это снижает сложность разработки и ускоряет итерации.

API-in-a-Box основан на стандартных open-source компонентах, таких как SQL Alchemy (объектно-реляционная модель) и Python Flask (веб-фреймворк), что обеспечивает масштабируемость и унификацию приложений. Более подробная информация доступна в документации SQL Alchemy и Python Flask.

API-in-a-Box совместим с различными базами данных, обеспечивая гибкость как при генерации приложений на основе существующих моделей данных, так и при создании новых структур с нуля.

Одним из ключевых отличий API-in-a-Box является глубокая интеграция с оборудованием TerraMaster F4-424 Max TNAS. Это не просто программный инструмент, а готовое plug-and-play-решение, сочетающее в себе как ПО, так и аппаратную платформу. Пользователи могут разворачивать приложения мгновенно, без сложной настройки серверов, что делает продукт особенно привлекательным для клиентов, стремящихся упростить свои процессы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600%

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?

Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

Россия хочет построить в Белоруссии завод по производству БПЛА

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще