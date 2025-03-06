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Sitronics KT разработала модуль аналитики единой автоматизированной диспетчерской службы

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) расширил функциональность одного из своих флагманских продуктов – цифровой платформы управления территорией. Новый модуль в режиме реального времени позволяет руководству муниципалитета контролировать работу управляющих компаний: подсистема собирает и обрабатывает данные из модуля единой аварийной диспетчерской службы и сторонних информационных систем, автоматизировано анализирует данные, выводит результаты на интерактивных информационных панелях. Это позволяет контролировать состояние инфраструктуры территории и принимать оперативные решения для оперативного реагирования на произошедшие инциденты.

В числе прочих функций модуля – консолидация разнородных данных в единую информационную базу для комплексного анализа, прогнозирование возможных сбоев и аварий на основе исторических данных и текущих показателей, автоматические уведомления об инцидентах и критических событиях. Оповещения могут поступать как в личный кабинет руководителя в веб-версии цифровой платформы управления территорией, так и по SMS, e-mail или в мессенджер.

«Данные в реальном времени позволяют лучше планировать профилактическое обслуживание и ремонтные работы, что минимизирует вероятность аварийных ситуаций. Постоянный доступ к данным о состоянии инфраструктуры позволяет администрации контролировать ситуацию в любое время, в режиме онлайн. Это в конечном счете влияет на уровень качества жизни в муниципалитете и удовлетворенность жителей работой администрации», – сказал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов.

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