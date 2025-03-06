Прогнозный экономический эффект от внедрения ИИ-технологий в России (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Несмотря на стремительное развитие ИИ, пока относительно небольшая часть отечественных предприятий используют в бизнес-процессах подобные решения. Массового внедрения их в российской экономике следует ожидать к 2035 г. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценил потенциальный экономический эффект от внедрения технологий ИИ, а также объем ресурсов, которые потребуются организациям для освоения данного класса технологий в ближайшее десятилетие. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Прогнозные оценки основаны на результатах, полученных в ходе реализации в 2024 г. мероприятия «Мониторинг создания и результатов применения технологий искусственного интеллекта в целях оценки уровня внедрения указанных технологий в отраслях экономики и социальной сферы» федерального проекта «Искусственный интеллект».

Главные выводы

По прогнозным оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2030 г. совокупный вклад от использования технологий ИИ во всех отраслях экономики в ВВП России составит 11,6 трлн руб. А в 2035 г. он может достигнуть значения 46,5 трлн руб., при этом основной вклад привнесут такие семь отраслей: обрабатывающая промышленность (7,7 трлн), строительство (4 трлн), профессиональная, научная и техническая деятельность (3,7 трлн), транспортировка и хранение (2,6 трлн), финансы и страхование (2,5 трлн), сектор ИКТ (2,2 трлн), здравоохранение и социальные услуги (1,7 трлн руб.).

Массовое внедрение технологий ИИ в национальной экономике зависит прежде всего от возможностей предприятий значительно (примерно в 12 раз к 2035 г.) увеличить совокупные годовые затраты на ИИ. В отраслевом разрезе среди лидеров по объему инвестиций в ИИ останется сектор ИКТ (существенная часть российских компаний продолжат приобретать готовые решения, создаваемые организациями данного сектора), при этом в структуре анализируемых затрат его доля может сократиться (с 19% в 2023 г. до 14% в 2035 г.) на фоне наращивания расходов на ИИ в других отраслях (с 118,5 млрд в 2023 г. до 1,6 трлн руб. в 2035 г.).

Помимо финансовых ресурсов, для эффективного внедрения и использования ИИ необходимы квалифицированные кадры. За период 2023–2035 гг. общая численность специалистов в области ИИ в России может вырасти с 48,3 до 463,5 тыс. человек. При этом к концу прогнозного периода большая часть рабочих мест для ИИ-специалистов будет создаваться не в секторе ИКТ, как в настоящее время, а в других отраслях экономики.