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«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые MacBook Air и Mac Studio. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 144,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо»

MacBook Air 2025 г. стал еще более производительным и универсальным. Оснащенный новым чипом M4, он предлагает высокую скорость работы, поддержку нескольких дисплеев, длительное время автономной работы и усовершенствованную камеру Center Stage.

Основные характеристики MacBook Air (2025): чип M4 — в два раза быстрее, чем MacBook Air с M1; до 18 ч автономной работы; 12-мегапиксельная камера с Center Stage — автоматически центрирует пользователя в кадре; до 16 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации; поддержка до двух внешних дисплеев с разрешением 6K; 3,6- или 15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с высокой яркостью и насыщенными цветами; новый цвет «небесно-голубой», а также варианты «темная-ночь», «сияющая звезда» и «серебристый»; поддержка Apple Intelligence — системы искусственного интеллекта для работы с текстами, изображениями и голосовыми командами.

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Новые компьютеры Apple — MacBook Air

Mac Studio 2025 г. — самый мощный настольный компьютер Apple, разработанный для работы с искусственным интеллектом, 3D-рендерингом, видеомонтажом и сложными вычислениями. Он оснащен новыми чипами M4 Max и M3 Ultra, которые обеспечивают рекордную производительность.

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Новые компьютеры Apple — Mac Studio

Основные характеристики Mac Studio (2025): M4 Max — варианты до 16-ядерного процессора, до 40-ядерного графического процессора и до 128 ГБ памяти; M3 Ultra — варианты до 32-ядерного процессора, до 80-ядерного графического процессора и до 512 ГБ памяти; поддержка до восьми мониторов Pro Display XDR с разрешением 6K; Thunderbolt 5 — скорость передачи данных до 120 Гбит/с; до 16 ТБ SSD-хранилища; поддержка Apple Intelligence и возможностей нейросетевого ускорения.

Цены в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: 13-дюймовый MacBook Air с M4 — от 144,99 тыс. руб.,15-дюймовый MacBook Air с M4 — от 172,99 тыс. руб. (доступные цвета: «небесно-голубой», «темная-ночь», «сияющая звезда», «серебристый»); Mac Studio с M4 Max — от 329,99 тыс. руб., Mac Studio с M3 Ultra — от 599,99 тыс. руб.

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