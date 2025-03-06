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МТС Exolve поможет бизнесу преобразовать текст в речь

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис синтеза речи на одноименной платформе. Новый сервис поможет компаниям автоматизировать процессы озвучивания текста. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Сервис синтеза речи от МТС Exolve позволяет автоматически преобразовать текстовый контент в естественную речь на шести языках с помощью нейросети. Решение помогает экономить время и ресурсы, необходимые для озвучивания информации в процессе клиентского обслуживания. Пользователю сервиса достаточно ввести текст и задать параметры синтеза, включая язык, голос, эмоциональную окраску и скорость. Система создает речь и сохраняет аудио в библиотеке приложения с уникальным идентификатором.

С новым сервисом компании смогут наладить коммуникацию с клиентами и оптимизировать затраты. Решение позволяет создавать аудио для запуска автоматического обзвона, информировать клиентов о статусе и времени доставки заказов, напоминать о предстоящих визитах к врачу и т.д. Также синтез речи востребован для контроля качества обслуживания, так как позволяет проводить опросы удовлетворенности клиентов: достаточно лишь сформулировать вопросы и выбрать подходящую интонацию озвучивания.

«С помощью современного алгоритма обработки речевой информации новый сервис на платформе МТС Exolve обеспечивает высокое качество и естественность звучания, что делает его подходящим для различных сценариев использования, — отметил директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. — Синтез речи успешно интегрируется с другими услугами платформы МТС Exolve, такими как обратный звонок, голосовые SMS и роботы, и востребован в сферах электронной коммерции, здравоохранения, доставке и других».

Кроме того, на платформе МТС Exolve обновлен функционал статистики сервиса проверки доступных и активных номеров (HLR-запросов). Теперь пользователи API и личного кабинета могут получить доступ к агрегированной статистике своих обращений: благодаря новым возможностям можно отслеживать общее число выполненных запросов, успешные (с полученной информацией) и те, по которым информация отсутствует в базе.

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