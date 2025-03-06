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«МегаФон» подключил к 4G коттеджные локации в Радужном

Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию новое телeком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения для жителей частной застройки в восточной части города Радужный в Югре. Любителям загородной жизни и сотрудникам производственных объектов теперь доступен интернет на скорости до 70 Мбит/с. Такие параметры позволяют быстро загружать самый популярный контент в этих локациях – видеоролики, а также сайты с рекомендациями по садоводству. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Востребованность мобильных услуг подтверждает статистика. Только за первый месяц работы нового объекта абоненты прокачали объем данных, которого хватит на 13 тыс. часов видеообщения мессенджерах, а за телефонными разговорами они провели более 920 часов.

Благодаря проведенным работам емкость сети 4G и скорости мобильного интернета увеличились в жилом поселке СУ-968, где располагаются приусадебные участки радужнинцев и загородные дома, которые северяне используют круглогодично. Обновление сети почувствуют и нефтяники на близлежащих промысловых площадках. Теперь быть на связи в разных форматах и решать производственные вопросы они могут и по дороге, ведущей из города на крупное нефтегазоконденсатное месторождение.

Новое оборудование «МегаФона» работает в нескольких диапазонах LTE и обеспечивает устойчивый мобильный сигнал и скорость передачи данных, превышающую 70 Мбит/с в пиковых значениях. Таких показателей достаточно для общения в мессенджерах по видеосвязи, просмотра видео в высоком разрешении или отправки тяжелых файлов.

«Югорчане все чаще проводят досуг и отпуска в загородных домах. По данным аналитиков, потребление пригородного трафика передачи данных за год растет на 40%. И мы расширяем покрытие 4G в районах с частной застройкой, где фиксируем высокую потребность в использовании цифровых сервисов. Дачники и жители частных домов в пригороде Радужного могут не только разнообразить досуг, не ограничивая себя в использовании цифровых сервисов, но и при необходимости учиться или работать дистанционно. А для сотрудников производственных объектов расширение сети четвертого поколения поможет ускорить деловые коммуникации», – отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

В загородных домах и на промысловых площадках югорчане чаще пользовались голосовой связью по понедельникам и вторникам, а в интернет с мобильных устройств максимально активно выходили по пятницам и субботам. Видеоролики становятся самым популярным контентом, занимая более трети всего трафика. В феврале 2025 г. начал расти интерес северян к сайтам с рекомендациями по садоводству и загородной жизни.

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