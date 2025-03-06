ГК Softline оснастила новый корпус центра детского технического творчества «Охта» в Санкт-Петербурге

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила проект по оснащению нового корпуса ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». Специалисты ГК Softline поставили высокотехнологичное оборудование, в том числе и специализированное, для аудиторий, в которых уже проводится обучение по новым направлениям. С помощью этого оборудования для учащихся от 6 до 18 лет организован инновационный образовательный процесс в кластерах: наука и техника, медиаобразование, социальная активность, арт-дизайн, визуально-пластическое искусство, спорт.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» — уникальное образовательное учреждение с богатой историей, одна из ведущих организаций дополнительного образования Санкт-Петербурга.

Современный четырехэтажный корпус центра детского (юношеского) технического творчества «Охта» площадью почти 5,5 тыс. кв. м. рассчитан на обучение более 2000 детей по 60 образовательным программам. Это первое в постсоветский период здание в Санкт-Петербурге, которое построено с нуля для учреждения дополнительного образования. Для оснащения нового корпуса центру требовалось найти компетентного ИТ-партнера, поэтому было решено обратиться к ГК Softline. У группы компаний — многолетний опыт в реализации проектов по поставке образовательным учреждениям современного оборудования, отвечающего последним требованиям Министерства образования и науки РФ.

В рамках проекта специалисты ГК Softline поставили оборудование (учебные комплекты и станочное оборудование) для кабинетов робототехники, лаборатории виртуальной реальности, лаборатории моды, учебной лаборатории по автомоделизму, столярной мастерской, лаборатории цифрового производства, кабинета БПЛА, холла и актового зала. В холле учреждения размещено интерактивное расписание, адаптированное под задачи учреждения. Кроме того, полностью оснащены тиры — пневматический и интерактивный, в которых теперь проводятся занятия и соревнования по стрельбе из винтовок. Среди поставленного оборудования — как презентационное, так и специализированные устройства и станки. Помимо поставки, там, где это требовалось, команда Softline выполнила пусконаладку, а также провела обучение для персонала по работе с новыми устройствами.

«Мы рады принять участие в создании современного образовательного пространства для центра детского технического творчества «Охта». Мы подобрали передовое оборудование и оснастили им лаборатории и учебные кабинеты нового корпуса, что позволило центру интегрировать в цифровую среду творческие направления, в том числе прикладные. В инновационном пространстве педагоги и учащиеся уже осваивают программы нового поколения, занимаются проектной деятельностью, развивают творческое и логическое мышление, а также командные навыки. А наша команда как ИТ-партнер обеспечивает заказчику комплексное сопровождение в течение всего гарантийного срока и оказывает полную поддержку, включая выезды на место, проведение консультаций и обучений», — сказал Владимир Вознесенский, руководитель направления развития бизнеса в сфере образования ГК Softline.

«Наш центр является многофункциональным учреждением дополнительного образования, и нам было важно создать передовую обучающую среду для реализации дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям. С помощью команды Softline нам удалось воплотить все задуманное. В сентябре состоялось открытие нового корпуса, и сейчас в нем обучаются 2000 учащихся. В нашем центре особое внимание мы уделяем техническому творчеству. Оснащение аудиторий и кабинетов по последнему слову техники позволяет нам эффективно и увлекательно обучать детей по таким направлениям, как робототехника, беспилотные летательные аппараты, программирование, виртуальная реальность, инженерное моделирование и т.д. Все это будет способствовать ранней профориентации по специальностям востребованного инженерно-технического профиля», — отметила Наталья Иванова, директор центра детского (юношеского) технического творчества «Охта».