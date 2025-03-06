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FAW Trucks оснастил свои грузовики в России платформой управления транспортом от «СберМобайл»

«СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений Сбербанка, и официальный дистрибьютор автомобилей FAW Trucks, компания «ФАВ-Восточная Европа», оснастили грузовики платформой для мониторинга и управления транспортом на основе платформы SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things). Благодаря встроенной платформе клиенты FAW Trucks смогут в режиме одного окна управлять всем автопарком, в том числе отслеживать местоположение транспорта, контролировать уровень топлива, следить за состоянием водителя, прогнозировать вероятность и причины возникновения поломок. За два года ими будет оснащено более 1000 машин.

Платформа позволит на треть сократить эксплуатационные расходы за счет контроля качества вождения, использования топлива и технических параметров транспортного средства, а также увеличить коэффициент выхода на линию транспортных средств. Решение повышает эффективность управления автопарком благодаря агрегации всех экономических и технических показатели и KPI в едином личном кабинете.

Использовать платформу будет и сам автопроизводитель для того, чтобы анализировать условия эксплуатации автомобилей и причины поломок. Это позволит дорабатывать машины под российские реалии, повышать их надежность и срок службы.

Платформа локализована на три языка – русский, китайский, английский – и обладает открытым API для интеграции с другими системами. Low-code решение позволяет клиентам адаптировать платформу под себя, добавлять нужные дашборды и модули без необходимости нанимать штат ИТ-специалистов. В комплекте идет связь от «СберМобайл».

Генеральный директор «СберМобайл» Сергей Волков: «Рынок классической телематики, которая включает в себя контроль топлива и местоположение машин, перенасыщен стандартными решениями. Однако их становится недостаточно для эффективного управления бизнесом – компании хотят видеть весь процесс от получения до отгрузки товара и гибко управлять им. Тут на помощь приходит наша платформа, которая позволяет объединить в одном месте различные устройства и ПО и при необходимости самостоятельно доработать систему для решения узкоспециализированных задач. Для китайских же автопроизводителей это решение – способ разобраться, как на самом деле эксплуатируются машины в России, на новом для них рынке. Такое понимание позволит сделать машины более надежными и увеличить срок их службы».

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