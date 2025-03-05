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МТС обеспечила связью уникальный пляж «Трех границ» в Приморском крае

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE пляж «Трех границ» в Хасанском округе Приморского края. Это пляж, где сходятся границы России, Китая и Северной Кореи. Теперь туристы, посещающие уникальную локацию, смогут комфортно использовать современные цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование и запустили диапазон LTE-900, позволяющий более эффективно использовать существующий спектр частот. Проведенные работы обеспечили LTE-покрытие на всей территории пляжа длиной более 15 километров. Кроме того, голосовая связь и быстрый мобильный интернет стали доступны на акватории вблизи побережья.

Пляж «Трех границ» находится у самой границы с Северной Кореей и недалеко от границы с Китаем. Со всех сторон его окружают скалы: Голубиный Утес, сопка Сюдари, мыс-островок Фальшивый. У подножия сопки Голубиный Утес находится туристическая база «Край трех границ». Также у озера Хасан расположена китайская наблюдательная башня «Три границы».

«Хасанский округ – туристическая и природная жемчужина Приморья. Развитие сети в популярных местах массового отдыха - один из приоритетов нашей работы. Поэтому с помощью Big Data и искусственного интеллекта мы анализируем наиболее популярные туристические лкации. Это позволяет заранее прогнозировать рост трафика и готовить сеть к наплыву абонентов. В настоящее время связью МТС стандарта LTE обеспечены ключевые населенные пункты и бухты Хасанского округа, в том числе самый южный остров России - остров Фуругельма. Уникальный пляж «Трех границ» стал еще одной точкой на карте, где появился быстрый мобильный интернет МТС. Наличие современной инфраструктуры связи повышает туристическую привлекательность региона и делает отдых более комфортным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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