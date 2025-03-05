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«МегаФон» улучшил связь в селе на берегу залива Анива

Жители небольшого села Таранай на берегу залива Анива в Сахалинской области за первые два месяца 2025 г. в сети «МегаФона» передали на 20% больше данных, чем за аналогичный период 2024 г. Увеличить активность в Сети они смогли после модернизации базовой станции оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» заменили устаревшее оборудование на телеком-объекте и смонтировали дополнительный дальнобойный слой. После выполненных работы увеличилась емкость сети — одновременно мобильным интернетом могут пользоваться больше абонентов, при этом качество сигнала остается высоким. Обновление оборудования расширило и территорию LTE-покрытия. Теперь воспользоваться 4G абоненты могут не только в самом селе, но и на расположенных рядом туристических базах.

В летние месяцы пляж у села Таранай становится местом притяжения тысяч сахалинских туристов. Сюда приезжают семьями на пикники, любители морских прогулок выходят в море на лодках и катерах. Аналитики «МегаФона» уточняют, что в 2024 г. самыми интернет-активными месяцами в Таранае стали июль и август — на них пришлось почти 25% всего годового мобильного трафика с базовой станции. Жители и отдыхающие чаще всего пользовались мессенджерами и социальными сетями. Вместе с тем на пляже Тараная «засветились» абоненты из Алтая, Астраханской, новосибирской и Владимирской областей, а также из Москвы.

«Мы начали готовиться к летнему сезону и улучшили связь в одной из точек туристического притяжения на сахалинском побережье. Наши инженеры обновили оборудование на существующей базовой станции, работы были выполнены в том числе с учетом популярности места у отдыхающих и растущей нагрузки. Сейчас местные жители и туристы могут пользоваться привычными цифровыми сервисами как в самом селе, так и во время прогулок по побережью», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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