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«Группа Астра» и ОАО «Гипросвязь» подписали соглашение о сотрудничестве

Официальное подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «Гипросвязь» (организация Министерства связи и информатизации Белоруссии) и «Группой Астра» в сфере цифрового развития и импортозамещения программного обеспечения состоялось при участии заместителя министра связи и информатизации Белоруссии Анны Рябовой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Партнеры планируют обмениваться актуальными компетенциями в сфере цифрового развития ИТ-индустрии, укреплять взаимодействие Белоруссии и России в области цифровизации и поддерживать процессы перехода на белорусское и российское программное обеспечение. Предполагается обширное сотрудничество в образовательной сфере, а также создание условий для формирования профессионального сообщества разработчиков белорусского ПО на базе российских технологий.

Одним из важнейших аспектов соглашения является содействие ОАО «Гипросвязь» созданию в Белоруссии учебного центра, ориентированного на подготовку специалистов по внедрению и разработке решений на базе российского ПО. В его открытии «Группа Астра» примет активное участие. Вендор уже имеет многолетний опыт реализации таких программ для различных категорий слушателей. На первой фазе организации центра предусматривается обучение специалистов по работе с базовым программным обеспечением, главным образом – с операционными системами. В последующем предполагается расширение и на другой спектр импортозамещающих продуктов.

«Подписание соглашения о сотрудничестве – это логичный следующий шаг в развитии наших отношений с «Группой Астра», с которой мы активно взаимодействовали в течение прошлого года. Этот опыт позволил нам четко определить ключевые направления совместной работы: образовательные инициативы, исследование рынка, поддержку импортозамещения, а также развитие компетенций белорусских разработчиков программного обеспечения на базе российских технологий. Мы также рассчитываем, что для «Группы Астра» ОАО «Гипросвязь» станет надежным партнером в Республике Беларусь», – отметил Антон Алексеев, директор ОАО «Гипросвязь».

«Заключенное сегодня соглашение станет основой для долгосрочного партнерства между нашими компаниями: ОАО «Гипросвязь» и «Группой Астра». Это поможет в формировании единого технологического пространства, а также продвижении цифровых инициатив, соответствующих национальным интересам как Республики Беларусь, так и России», – сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

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