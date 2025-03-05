Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью «МТС Линк»

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, перевела на свои сервисы Череповецкий государственный университет (ЧГУ). Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для 7500 студентов и 950 преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В университете планируют использовать сервисы «МТС Линк» для организации ежедневных встреч и совещаний, дистанционных лекций и семинаров для студентов, а также масштабных мероприятий в дистанционном и гибридном формате. В ЧГУ также планируют использовать платформу «МТС Линк Курсы»: разрабатывать с ее помощью персонализированные образовательные программы, комбинировать дистанционные и очные форматы, проводить тесты и опросы, а также интегрировать видео и презентации и задания.

Преподаватели и сотрудники ЧГУ смогут воспользоваться функциями искусственного интеллекта, встроенными в «МТС Линк», для оптимизации учебного процесса и решения административных задач. Например, ИИ-помощник быстро найдет нужную информацию по прошедшим лекциям и семинарам, а также проанализирует их итоги.

«Сегодня цифровизация образования становится неотъемлемой частью учебного процесса. Мы стремимся создать все условия для студентов, преподавателей и сотрудников, чтобы работать и учиться в стенах нашего университета было комфортно. Внедренные решения «МТС Линк» для онлайн-коммуникаций помогут нашему университету в организации и проведении онлайн-лекций, заседаний, виртуальных конференций, в том числе международного масштаба. Приятно осознавать, что на рынке отечественных решений есть конкурентоспособный продукт видеоконференцсвязи», — отметила и.о. ректора Череповецкого государственного университета Ольга Лягинова.

«Цифровые технологии позволяют оптимизировать образовательный процесс, снижая нагрузку на преподавателей и студентов. Платформа «МТС Линк» помогает эффективно организовывать дистанционные лекции, семинары и научные мероприятия и автоматизирует рутинные задачи, что экономит время на подготовку и обработку информации. Например, функция автоматического подведения итогов встреч с помощью искусственного интеллекта — участники получают сгенерированное краткое содержание сразу после завершения мероприятия. Уверена, студенты и преподаватели нашего университета по достоинству оценят возможности платформы», — отметила проректор по цифровой трансформации Череповецкого государственного университета Алена Смыслова.

«Мы уделяем особое внимание развитию цифровых решений для высшего образования и уже 16 лет создаем инструменты, которые помогают модернизировать учебный процесс. Сегодня более 200 российских вузов доверяют «МТС Линк», и мы рады, что Череповецкий государственный университет среди них. Мы убеждены, что технологии в образовании — это не просто удобство, а возможность по-новому взглянуть на сам процесс обучения. Современные инструменты позволяют вузам оптимизировать организационные задачи, решить вопрос с географическим неравенством и обучить большее количество студентов из разных уголков страны, а ключевое, развивать у студентов цифровые компетенции, которые будут востребованы в их профессиях в будущем», — отметила руководитель направления по работе с организациями образования «МТС Линк» Ольга Артеменко.