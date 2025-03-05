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«Билайн» обеспечил канал связи для мониторинга работ по устранению разлива мазута в районе Анапы

«Билайн» развернул мобильную базовую станцию возле поселка Волна (Темрюкский район Краснодарского края), чтобы увеличить возможности сети в районе устранения последствий разлива мазута. Мобильным интернетом 4G и голосовой связью обеспечены службы, задействованные в ликвидации ЧС, оперативный штаб губернатора Краснодарского края, а также волонтеры. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Благодаря установке дополнительного оборудования «Билайн» организовал канал высокой пропускной способности, который позволяет проводить видеоконференции в рамках работы оперштаба, а также вести видеомониторинг на побережье.

«Мы в «Билайн» считаем важным внести свой вклад для устранения чрезвычайной ситуации в регионе. Надежная связь очень нужна для координации общих усилий. Поэтому наши технические специалисты готовы и в дальнейшем оказывать содействие для обеспечения связью членов оперштаба и волонтеров», - сказал директор Краснодарского отделения «Билайна» Максим Романько.

Ранее компания обнулила стоимость звонков на горячую линию, чтобы все желающие могли оперативно получать информацию о ситуации. Вместе с этим «Билайн» дал возможность своим клиентам поддержать ликвидацию ЧС, сделав пожертвование благотворительному фонду «Природа и люди» прямо с баланса своего мобильного телефона.

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