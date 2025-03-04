Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит корпоративное хранилище данных на базе Arenadata DB в VK Cloud

Компания «Рив Гош» разработала систему для сбора отчетности и принятия решений на основе данных в масштабе всей розничной сети. Решение построено на базе облачного сервиса Arenadata DB в VK Cloud и обеспечивает автоматизированный сбор и анализ данных из 250 розничных магазинов и десятка корпоративных систем. Для реализации проекта «Рив Гош» разработала методологию анализа данных с учетом особенностей бизнес-процессов и внедрила инструменты визуализации данных. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Мария Власова, директор департамента по аналитике «Рив Гош»: «Использование облачного сервиса Arenadata DB для построения хранилища позволяет сделать процесс управления данными более прозрачным, определить общие термины компании и разграничить зоны ответственности. Помимо этого, ускорилась подготовка как регулярной, так и оперативной отчетности, повысилась технологичность этой подготовки. Данные четко организованы и упорядочены — это создает прочную основу для качественной аналитики в компании».

Ранее компания использовала решения западных вендоров: Oracle и Qlik Sense. В 2022 г. перед «Рив Гош» встала задача создания единой платформы данных, объединяющей данные из корпоративных ИТ-систем и собственной разработки. По результатам анализа рынка доступных систем были выбраны отечественные решения: управляемый сервис Arenadata DB на платформе VK Cloud и система бизнес-аналитики «Дельта BI» (Navicon).

Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata: «Все чаще крупные компании понимают, какую ценность для них может принести работа с данными. «Рив Гош» одной из первых среди ведущих российских парфюмерно-косметических сетей перешла на отечественный стек решений для работы с данными. Это значимое событие для рынка, и мы рады, что помогли сети мигрировать на новые, более технологичные российские продукты без потери качества работы с данными».

Весь процесс миграции занял около года. Для «Рив Гош» было важно мигрировать на гибкое решение, поэтому компания выбрала управляемый облачный сервис Arenadata DB в VK Cloud.

Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud: «По данным последнего исследования Gartner, более 80% компаний планируют увеличить инвестиции в аналитику данных, и управляемые облачные платформы становятся ключевым драйвером этой трансформации, обеспечивая масштабируемость и гибкость для работы с большими объемами данных. Мы даем возможность бизнесу сосредоточиться на принятии data-driven решений, обеспечивая бесшовную миграцию данных, SLA и постоянную поддержку на каждом этапе работы с облаком. Платформа оснащена мощными инструментами мониторинга, которые дают возможность в реальном времени отслеживать состояние кластера, анализировать производительность и оптимизировать ресурсы для максимальной эффективности использования данных».

Хранилище данных компании интегрировано с «Дельта BI» — BI-решением Navicon, которое обеспечивает визуализацию на уровне глобальных вендоров.

Ани Тадевосян, директор по консалтингу DWH&BI в Navicon: «В условиях растущей конкуренции качество данных, высокая скорость доставки данных пользователям, а также их прозрачность и безопасность — одни из важных факторов для сохранения позиций на рынке и роста компании. Благодаря совместной работе Navicon, Arenadata и VK Cloud в рамках проекта по миграции компания «Рив Гош» получила современную и стабильную платформу для анализа данных по различным бизнес-областям и для принятия оперативных управленческих решений. Наличие качественных консолидированных данных позволило приступить к следующему шагу на пути повышения Data-культуры компании, а именно к реализации ML-моделей».

Итог совместной работы: реализована многоуровневая модель разграничения доступа к данным, обеспечивающая их конфиденциальность; выработана собственная методология расчета оперативной себестоимости готовой продукции для анализа продаж; реализована чековая аналитика, а в BI-системе появилась аналитика оборачиваемости, складских запасов, посещаемости розничных магазинов и веб-сайта, а также клиентская аналитика.