Qsoft помог изменить корпоративное питание сотрудников группы НЛМК

Digital-интегратор Qsoft реализовал проект по разработке мобильного приложения «НЛМК еДА» для группы НЛМК — международного производителя стальной продукции с более чем 45 тыс. сотрудников. Решение упростило доступ к горячему питанию на территории предприятия площадью 2400 гектаров, где работают 42 столовые и оборудованы 340 комнат для приема пищи. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Что требовалось

Задачей проекта было организовать доступное горячее питание для всех сотрудников группы НЛМК с возможностью получения еды в удобных точках на территории предприятия. Требовалось создать сервис, объединяющий заказ, оплату и доставку еды. Решением стало мобильное приложение «НЛМК еДА», которое позволяет сотрудникам заказывать горячие блюда онлайн и получать их в любой специально оборудованной зоне приема пищи.

Как решили задачу

Приложение, разработанное командой Qsoft, стало полноценной системой, которая предоставляет сотрудникам холдинга полный контроль над их питанием. Функционал включает:

Выбор площадки и меню. Сотрудники выбирают место, где хотят пообедать, и получают актуальное меню с ценами на выбранную дату.

Заказ блюд. Можно заказать комплексный обед или выбрать отдельные позиции из различных категорий: «Холодные блюда и закуски», «Первое», «Горячее», «Гарниры», «Салаты» и т. д.

Формирование индивидуального комплекта. Возможность создать собственный набор блюд из разных категорий.

Оплата. Доступны разные способы оплаты: в пределах установленного компанией ежедневного лимита, в счет зарплаты, наличными или банковской картой.

История заказов. Пользователи могут отслеживать историю, изменять или отменять заказы, а также оценивать качество питания по четырем критериям.

Личный кабинет. Включает информацию о льготах, контакты службы поддержки и отчет об использованных социальных привилегиях.

Карточка товара. Позволяет просматривать калорийность, вес и состав блюд.

Push-уведомления. Оповещения о статусе заказа: сборка, доставка или отмена.

Доставка. В приложении есть онлайн-карта с маршрутами к ближайшим объектам питания на предприятии. При оформлении заказа можно выбрать место и время доставки, а также оставить комментарий для курьера.

Корзина. Отображает все заказы сотрудника. Позволяет планировать питание на будущие периоды и вносить изменения при необходимости.

Что получилось

Программа корпоративного питания «НЛМК еДА» упростила доступ к горячим обедам для сотрудников, работающих в удаленных частях предприятия и тратящих много времени на дорогу до столовой. В результате удалось добиться улучшений: охват сотрудников корпоративным питанием увеличился на 7%, сделав его доступным для всех; популярность ланч-боксов выросла на 150% благодаря удобному онлайн-заказу в пункты приема пищи; внедрена система оплаты питания по пропуску, исключающая необходимость использования наличных или банковских карт; обеды теперь доставляются в ближайшие к рабочим местам зоны приема пищи; все меню и цены собраны в едином сервисе для удобного выбора и оформления заказов.

«Команды Qsoft и НЛМК работают над задачами, которые выходят за пределы простой разработки цифровых инструментов. Мы смогли установить прочные долгосрочные отношения и получили глубокое понимание внутренних процессов НЛМК. Это позволяет нам разрабатывать решения, которые гармонично интегрируются в инфраструктуру предприятия, ускоряют рабочие процессы и приносят значительную пользу как сотрудникам, так и всей организации в целом», — отметил Виталий Чесноков, CEO Qsoft.

«Проведенный среди работников опрос показал необходимость в более гибком подходе к общественному питанию как части социального пакета. Также многие сотрудники банально не успевают спокойно дойти до столовой или кафе, поесть и вернуться обратно. Для организации доступного питания был разработан удобный мобильный сервис: открываете приложение, выбираете комплекс, ждете курьера, спокойно обедаете и возвращаетесь к работе», — сказали представители группы НЛМК.