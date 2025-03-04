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МТС присоединила к гигабитной сети жителей Слободского

ПАО «МТС» сообщает о развитии фиксированной сети на территории города Слободского Кировской области. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 1000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной домашний интернет МТС появился у жителей многоквартирных домов на улицах Кирова, Бабушкина, Рабочая и проспекте Гагарина. Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Такая пропускная способность позволяет постоянно поддерживать высокую скорость на всех устройствах членов семьи даже в часы вечерних нагрузок. Теперь «без зависаний» можно вести прямые эфиры, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, играть в «тяжелые» игры, удаленно работать и учиться.

«Сегодня мы фиксируем растущий спрос на услуги нашего домашнего интернета, поэтому продолжаем вести работы по развитию фиксированной связи, присоединяя к ней новые территории. Мы полностью обеспечили ковровое покрытие гигабита в Кирове и Кирово-Чепецке. Теперь совершенствуем инфраструктуру сети в других населенных пунктах региона. В этом году мы продолжим обеспечивать жителей Слободского высокоскоростным интернетом, благодаря которому у них будет возможность пользоваться цифровыми услугами и сервисами с комфортом», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Ранее МТС провела масштабные работы по улучшению качества связи в 18 населенных пунктах региона.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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