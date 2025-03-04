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«DатаРу Консалтинг» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами

«DатаРу Консалтинг» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИT-холдинга Lansoft), подписали соглашение о партнерстве. В планах участников договора — сотрудничество в области продвижения и внедрения решений на базе отечественной платформы «Турбо» для создания высоконагруженных ИТ-решений в сфере управления предприятием. Функциональные возможности линейки «Турбо» помогут усовершенствовать рабочие процессы, а также осуществить переход с SAP на российские разработки. Об этом CNews сообщили представители «Консист Бизнес Групп».

«DатаРу Консалтинг» обладает экспертизой в области подбора, внедрения и поддержки систем для автоматизации бизнес-процессов. Компания постоянно расширяет свой продуктовый портфель, включая в него актуальные и импортонезависимые разработки.

Продукты «Турбо» входят в реестр отечественного ПО. Платформа «Турбо» поддерживает технологию in-memory вычислений, что обеспечивает высокую скорость обработки данных, сокращая время выполнения операций. Благодаря инструментам low-code «Турбо» позволяет адаптировать решения под потребности конкретного бизнеса. Это снижает трудозатраты, связанные с поддержкой и сопровождением ИТ-инфраструктуры, и в результате уменьшает общую стоимость владения системой для клиентов.

Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами «Консист Бизнес Групп»: «Платформа «Турбо» была разработана с учетом современных требований к бизнес-процессам – они должны быть четко отлажены и поддерживать высокие скорости работы. Мы уверены, что с поддержкой «DатаРу Консалтинг» «Турбо» станет отличным выбором для российских компаний, стремящихся к оптимизации и экономической эффективности во внутренних и внешних процессах».

Константин Прокопенко, руководитель «DатаРу Консалтинг»: «В работе с заказчиками мы делаем ставку на вендоров, которые предлагают надежные и простые для внедрения решения, что важно в сегодняшних условиях импортозамещения. Перед большой долей компаний и предприятий российского рынка сейчас стоит вопрос о миграции на отечественные системы в срок до 2025 г. Функциональные возможности «Турбо», схожие с SAP, делают платформу отличным выбором для российского бизнеса, обеспечивая плавный переход и минимизируя расходы».

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