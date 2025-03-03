Два миллиона школьников познакомились с операционными системами на «Уроке цифры» от «Группы Астра»

Вендор инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» впервые принял участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Как итог, с 10 февраля по 2 марта 2025 г. 2 млн школьников 1-11 классов познакомились с операционными системами: поняли их назначение, изучили типы, структуру и функции ОС, повысив тем самым уровень своих ИТ-компетенций. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Департамент образования «Группы Астра» задействовал преподавателей информатики и технических специалистов для подготовки экспертного контента к уроку «Секреты операционных систем». Команда тщательно проработала видеолекцию с теорией по теме и алгоритмические тренажеры — лабиринт с практическими заданиями трех категорий, основанных на возрастных особенностях учеников: для младших (1–4 кл.), средних (5–9 кл.) и старших классов (10–11 кл.). Каждый тренажер в рамках своего уровня сложности помог школьникам в игровой форме ознакомиться со структурой ОС и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой операционной системы. По результатам прохождения лабиринта выдавался сертификат с отметкой о пройденном уровне: «начинающий испытатель» (1–4 кл.), «опытный специалист» (5–9 кл.), «закаленный профессионал» (10–11 кл.).

В проекте также приняли участие педагоги и родители, они стали главными помощниками для учащихся в выполнении практических заданий и закреплении знаний по операционным системам. Урок сопровождался методическими рекомендациями, которые дали возможность учителям провести это занятие в классе, а родителям — организовать его для ребенка в домашних условиях.

К обучению можно было приступить на любом устройстве и в удобное время — как в школе, так и дома. Также использовалась возможность пройти тренажеры без доступа к Интернету: с помощью альтернативных сценариев, методических материалов и адаптированных практических заданий. Открытые уроки провели специалисты, обладающие компетенциями в области операционных систем. Всего был проведен 21 открытый урок в 14 регионах.

«Хочу поблагодарить всех участников нашего «Урока цифры»: команду разработчиков контента, учителей, родителей и, конечно же, школьников. Благодаря нашим алгоритмическим тренажерам два миллиона учащихся из всех регионов страны узнали, как работают операционные системы, какие процессы происходят «под капотом» компьютера и что ОС — это не просто фон рабочего стола, а настоящая основа любой цифровой технологии. Это полезный опыт для всех ребят, который в будущем поможет им сделать первые шаги в ИТ-карьере, а нас вдохновит на разработку следующих уроков, расширяющих горизонты познания в мире цифровых технологий», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Урок цифры» от «Группы Астра» позволил ребятам познакомиться с ключевым компонентом любого современного гаджета — операционной системой. Знание основ и принципов работы операционных систем позволит лучше понимать, как работают различные устройства, как эффективнее ими пользоваться. Такие знания сегодня особенно необходимы, ведь цифровая среда становится неотъемлемой частью жизни современных детей и взрослых. «Уроки цифры» проходят в интерактивном формате, формируют интерес к ИТ-технологиям и вовлекают школьников в цифровой мир. Это позволит им в будущем стать грамотными специалистами», — отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».