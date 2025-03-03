«Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис»

Компания «Алми Партнер» выпустила новую версию отечественного офисного пакета — «АльтерОфис 2025». Она представляет собой значительный шаг вперед в развитии продукта и предлагает больше возможностей для работы. Версия создана с использованием нового стека технологий и дополнительных проприетарных компонентов.

Новая версия «АльтерОфис» получила улучшенную производительность, повышенную безопасность и удобство использования. Ряд инновационных решений позволяет ПО работать быстрее. Продукт был разработан в рамках универсальной импортонезависимой среды для отрисовки интерфейса на фреймворке Qt/С++. Это позволило реализовать традиционный интерфейс приложений Microsoft Office, что упрощает адаптацию пользователей.

В новой версии сильно изменился функционал «АМэйл». Это традиционный компонент «АльтерОфиса» для работы с почтовым сервером. Он получил дополнительные функции безопасности и ассистента планирования. Теперь сотрудники компании могут делиться информацией о своей занятости с коллегами. Это позволяет оптимизировать совместную работу в большой компании. Еще одно новшество появилось в работе с календарями — функции делегированных календарей и почтовых ящиков. Эти инструменты совместной работы помогают вести календари руководителей или других сотрудников для общего удобства.

В редакторах «АльтерОфиса» проделана большая работа для усовершенствования пользовательского интерфейса (UI): повторение привычного пользовательского опыта (UX) и его адаптации под современные реалии. Одной из главных задач было сделать так, чтобы пользовательский опыт был одинаковым на любой операционной системе. С точки зрения администрирования реализованы большие изменения по оптимизации внутренней структуры папок и файлов, при сохранении возможностей по распространению ПО внутри больших компаний. Добавлена поддержка актуальных релизов операционных систем отечественного производства. Пересмотрен подход к поставкам дистрибутивов и обновлений для Linux-подобных операционных систем.

Улучшена адаптация для мониторов с высоким разрешением. Теперь «АльтерОфис» поддерживает масштабирование и обеспечивает четкость и качество отображения на любых экранах и сложных графических панелях. Продукт позволяет пользователям одновременно работать в нескольких приложениях из состава офисного пакета и комбинировать рабочие места на разных платформах.

Собственная проприетарная система работы с элементами меню позволила тщательно проработать все детали, чтобы сделать рабочий процесс максимально удобным. В результате интерфейс повторяет логику пакета Microsoft Office и полностью соответствует стандартам отрисовки для всех операционных систем, включая Windows и Linux.

Список инструментов панели внутри продукта сгруппирован таким образом, чтобы пользователю было значительно проще с ним работать. Инструменты распределены по вкладкам области главного меню, в которых каждая группа кнопок отвечает за выполнение конкретных задач.

Каждое приложение получило уникальную цветовую палитру. «АТекст», «АСелл», «АКонцепт» и «АГраф» были обновлены в соответствии со стандартами современного дизайна. Изменилось расположение кнопок, цветовая гамма, шрифты, иконки и другие элементы.

«АльтерОфис 2025» создан с использованием нового стека технологий и дополнительных проприетарных компонентов. Более 130 специалистов в течение года работали над созданием новой версии продукта, чтобы она стала удобнее, производительнее и функциональнее.

«Мы понимаем, как непросто бывает перейти на другое ПО после привычных программ. Прежде чем приступить к процессу обновления, мы провели всесторонние исследования и учли пожелания клиентов. Это позволило облегчить процесс адаптации для новых пользователей и сделать версию максимально простой, удобной и интуитивно понятной. Мы уверены, что это поможет реализовать бесшовный переход на наши продукты. Это обновление стало одним из самых масштабных с момента выхода на рынок. Задача реализовать колоссальный объем работы в короткий срок стала для нас своеобразным вызовом. И мы с ним успешно справились», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «Алми».