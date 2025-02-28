В Подмосковье в два раза сократили список документов для оформления разрешения на земляные работы

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по выдаче ордера на право производства земляных работ. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь благодаря оптимизации для оформления ордера на земляные работы необходимо предоставлять 5 документов вместо 10. Кроме того, стало проще узнавать о действующих незакрытых, просроченных незакрытых и действующих продленных ордерах. Новые умные сервисы по дате и номеру ордера, которые нужно ввести в электронную форму, автоматически определят его статус на данный момент», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

При строительстве или ремонте зданий, дорог, тротуаров приходится проводить земляные работы, например, вскрывать грунт или забивать сваи. Эта деятельность требует выдачи разрешения, которое следует оформлять через портал госуслуг Московской области. Ордер выдается на определенное время, а при необходимости его можно продлевать. По завершении земляных работ ордер необходимо закрывать.

Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Услуга предоставляется бесплатно.