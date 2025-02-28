SimpleOne выпустил новую версию платформы 1.25.0 с поддержкой кратного масштабирования

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил версию 1.25.0 одноименной low-code платформы. Основным нововведением стала внедрению компонента PgBouncer, который позволяет подключиться к СУБД большому числу клиентов без деградации производительности. Платформа стала более стабильной и способна работать при пиковых нагрузках в крупных предприятиях с множеством активных пользователей. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В обновленной версии SimpleOne можно использовать несколько доменных имен для одного экземпляра системы. Компании с различными подразделениями или клиентскими группами могут создать для каждого собственный веб-адрес, сохраняя централизованное управление и совместный доступ к данным.

На портале самообслуживания появился виджет для быстрого согласования документов, который сокращает время на утверждение важных решений, и настраиваемые счетчики задач для отслеживания их выполнения.

«Мы непрерывно занимаемся развитием и улучшением нашей платформы SimpleOne, усиливая три наших базовых “кита” – высокую производительность, функциональность инструментов low-code и пользовательский опыт через UX/UI. Решения направлены на то, чтобы наши клиенты могли создавать современные масштабируемые решения для автоматизации большого количества бизнес-процессов разных подразделений в рамках концепции единого окна», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Обновленная версия платформы уже доступна для заказа клиентам SimpleOne. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте компании.