МТС добавила рысакам Злынского конезавода скорость LTE

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE на территории Злынского конезавода Орловской области. После включения дополнительного диапазона частот жители ближайших сел и гости региона могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом с возможностью звонить через сеть LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная телеком-инфраструктура также позволяет использовать цифровые сервисы в селе Злынь, которое более 150 лет назад подарило свое название одному из старейших конных заводов России. Там статский советник Василий Телегин занимался разведением рысаков орловской породы. Позже на территории Злынского конезавода была выведена новая порода лошадей – русская рысистая. Сегодня локация привлекает гостей региона не только лошадьми, но и восстановленной усадьбой Телегина, где собрана история племенного завода. Связь от МТС поможет отправлять фото и видео красивого памятника архитектуры, построенного в неорусском стиле с элементами эклектики и делиться впечатлениями от общения с прекрасными рысаками.

«Туристические места региона – точки притяжения не только местных жителей, но и гостей региона. Поэтому мы продолжаем усиливать и расширять покрытие сети в регионе Бирюзового кольца. Нам важно обеспечить популярные локации устойчивым мобильным интернетом и связью. Вся наша работа направлена на то, чтобы абоненты Орловской области получали возможность общаться без помех и с комфортом могли пользоваться цифровыми сервисами», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.