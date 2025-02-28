Итоги реализации образовательных проектов «Группы Астра» за 2023/24 учебный год

Вендор инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» подвел итоги своей работы в сфере ИТ-образования за 2023/24 учебный год. Они связаны с реализацией проектов, нацеленных на обучение студентов и профессионалов современным методам работы с отечественными программными решениями. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одна из стратегических задач образовательного блока «Группы Астра» — обучение школьников, студентов и педагогов ИТ-дисциплин работе с инфраструктурным ПО. Для ее решения компания сотрудничает с учебными заведениями, высшими школами и профессиональными центрами, разрабатывая совместные курсы, семинары и тренинги, которые охватывают различные сценарии использования программных продуктов отечественного производства. Данные инициативы осуществляются в рамках образовательных проектов группы: «Астра-школа», «Астра-колледж», «Астра-университет», «Астра-стипендия» и «Астра-карьера». У вендора уже более 300 вузов- и около 200 колледжей-партнеров по всей России. Среди них есть и непрофильные, но с сильными ИТ-кафедрами.

Цель программы «Астра-школа» — познакомить учащихся с экосистемой «Группы Астра» и дать им базовые знания по ее программным продуктам. Один из последних таких проектов реализован в Амурской области. В регионе 293 школы, в них заняты свыше 7,5 тыс. учителей. Учитывая, что они обладают компетенциями, необходимыми для работы только с зарубежной операционной системой, Минобрнауки Амурской области выступило с инициативой обучить и сертифицировать преподавателей всех общеобразовательных учебных заведений в регионе по линейке курсов OC Astra Linux. В рамках дорожной карты учителя уже познакомились с отечественным ПО. Впереди – полноценная учеба и запуск системы наставничества.

В сезоне 2024/25 в конкурсном отборе на программу «Астра-стипендия» участвовали 506 человек — на 40% больше, чем в прошлом. Из них 75 стали стипендиатами. В течение полугода они будут вести проектную работу под руководством экспертов компании, по результатам которой лучшим студентам предложат стажировку, практику или трудоустройство в «Группу Астра». По итогам 2023/24 учебного года сотрудниками группы стали 22 человека из программы стипендиатов.

Студенты и выпускники, прошедшие обучение и сертификацию по ИТ-решениям «Группы Астра», могут стать участниками программы «Астра-карьера» — проекта, направленного на кадровое обеспечение отрасли информационных технологий, клиентов и партнеров вендора специалистами с компетенциями в области отечественного ПО. Молодым специалистам участие в программе дает возможность использовать фаст-трек в команду любой ИТ-компании. За 2023/24 учебный год в проект вступило 2078 студентов.

«Группа Астра» открывает в Москве и регионах авторизованные учебные центры (АУЦ) на базе ведущих российских ИТ-вузов, чтобы обучить работе с программным стеком своей экосистемы. В настоящее время открыто 49 АУЦ. В 2024 г. в учебных центрах 14606 человек получили знания по девяти продуктам вендора: ОС Astra Linux, СУБД Tantor, служба каталога ALD Pro, почтовый сервер RuPost, система резервного копирования RuBackup, решение для организации виртуальных рабочих мест Termidesk, платформа для централизованного управления оборудованием DCImanager, платформа управления виртуализацией VMmanager и ПК СВ «Брест». Также были проведены сертификационные экзамены по системному администрированию Astra Linux.

В 2023 г. департамент образования «Группы Астра» приступил к реализации еще одного проекта, значимого для развития экосистемы группы, — открытию «Астра-лабораторий», на базе которых студенты учатся работать с российским ПО и проходят практику. В настоящее время открыто семь таких лабораторий. Первая из них появилась в 2023 г. в Научно-технологическом университете «Сириус» и является визитной карточкой проекта, охватывая три направления: среднее профессиональное образование, высшее образование (магистратуру) и ИТ-специалитет — первую в России образовательную программу подготовки специалистов в направлении «Проектирование, разработка и управление сложными информационными системами». По итогам 2024 г. работы лаборатории 150 студентов познакомились с Astra Linux в рамках учебных дисциплин, из них 26 прошли обучение по трем уровням сертификации: «пользовательский», «базовое администрирование», «расширенное администрирование» ОС — и получили соответствующие документы. Среди этих сертифицированных студентов 14 приняли участие в проекте «Астра-карьера».

После изучения программных продуктов «Группы Астра» в вузе или колледже у студентов есть возможность пройти бесплатную сертификацию на образовательном портале вендора, тем самым подтвердив свои знания. В 2023 г. успешно прошли сертификацию 1462 студента, в 2024 г. — 2535. За три года существования проекта сертифицировано более 4500 студентов вузов и колледжей.

Понимая, насколько важны сильные молодые ИТ-кадры для развития индустрии информационных технологий в России, «Группа Астра» всегда поддерживает релевантные интерактивы, где студенты могут заявить о себе и продемонстрировать свои навыки, а работодатели — найти грамотных перспективных сотрудников. В 2024 г. компания включилась более чем в 78 подобных активностей, в числе которых «IT-Планета», «Траектория будущего», «Школа реальных дел», чемпионат «Профессионалы» и другие образовательные мероприятия.

«Диалог с молодежью — один из главных приоритетов нашего образовательного блока. За ним стоит формирование доверия будущих ИТ-специалистов к работе в цифровых компаниях, популяризация профессий в области информационных технологий, профориентация. Мы уделяем большое внимание решению этих задач и постоянно ищем новые форматы и идеи для развития наших образовательных проектов, т. к. понимаем, что ИТ-сектору нужны сильные кадры, которые смогут сразу по окончании учебного заведения работать с российскими программными продуктами. Вместе с талантливыми специалистами мы сможем создать экосистему, способную конкурировать на мировом уровне и обеспечить устойчивое развитие отечественной отрасли информационных технологий. И в этом я твердо уверена», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».