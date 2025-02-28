Иркутский аэропорт-миллионник будет работать на программном стеке «Группы Астра»

АО «Международный Аэропорт Иркутск» переходит на импортонезависимые технологии, и одним из ключевых этапов этого масштабного проекта стало замещение Windows и MS Active Directory на сертифицированные платформу Astra Linux и службу каталога ALD Pro от «Группы Астра». Миграция позволит компании достичь сразу нескольких стратегически важных целей: выполнить требования регуляторов, повысить уровень защищенности данных и всего ИТ-ландшафта, обеспечить стабильность рабочих процессов в любых внешних условиях и оптимизировать расходы на владение инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Авиаперевозки крайне значимы для всей экономики, а аэропорт Иркутска — один из крупнейших в стране: его пассажиропоток в 2024 г. составил 3957029 человек. ИТ-специалисты заказчика готовились к замещению софта очень тщательно. Сначала сформировали перечень требований к продуктам, проанализировали имеющиеся на рынке предложения, внимательно с ними ознакомились и после этого остановили выбор на ОС Astra Linux и программном комплексе ALD Pro.

Ключевыми факторами стали возможность организовать плавную миграцию с сохранением непрерывности рабочих процессов, полная совместимость решений, высокий уровень инфобезопасности и отказоустойчивости, наличие всего необходимого аэропорту функционала, вплоть до централизованного управления всем парком объектов домена. Кроме того, существенную роль сыграло то, что вендор предоставляет сервис технической поддержки в режиме единого окна и помогает во всем, что касается его продуктов, в том числе в связке ОС – контроллер доменов.

Заказчик приобрел лицензии на операционную систему, включая Astra Linux Server и ALD Pro. Контракт, заключенный с разработчиком в конце 2024 г., предусматривает внедрение продуктов в серверную инфраструктуру и на 500 рабочих мест персонала, а также услуги технической поддержки сроком на три года. Планируется, что рабочие места сначала будут переводиться на новую платформу, а затем их будут переносить в домен ALD Pro.

«От оборудования и ПО, которые используются в авиации, зависят не только экономически значимые процессы, но и безопасность миллионов человеческих жизней. Мы благодарны нашему клиенту за доверие и сделаем все, чтобы его обновленная инфраструктура была абсолютно надежной, максимально защищенной, удобной и производительной. Это вполне достижимая цель: нашим софтом уже пользуется множество организаций, и мы на практике убедились в его качестве. Эксперты «Группы Астра» готовы предоставить заказчику весь комплекс услуг сопровождения и поддержки», – сказал Алексей Фоменко, директор дирекции серверного ПО.