CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

HRM-система «МояКоманда» помогла снизить текучесть кадров на 60% и освободить 30% времени HR в ГК «Монтранс»

Будучи организацией с разветвленной структурой (более 22 регионов присутствия, 9 филиалов в России и более 25 тыс. объектов на обслуживании) «Монтранс» испытывала трудности с централизованным подбором кадров, учетом сотрудников, коммуникацией и вовлечением персонала. Была задача найти такую систему, которая позволит объединить команду на одной платформе, а также собрать на ней все необходимые инструменты. «МояКоманда» помогла «Монтранс» настроить все HR-процессы в рамках одной системы: от поиска, найма, онбординга, обучения, развития и до exit-интервью. Также появилась возможность оцифровки и автоматизации HR-процессов. Об этом CNews сообщили представители платформы «МояКоманда».

«В тот момент, когда мы выбирали платформу, от “МояКоманда” пришло сообщение, что был добавлен модуль рекрутинга. Я понял, что продукт развивается, есть перспективы, а также те модули, которые нужны, поэтому решили протестировать платформу», — сказал Константин Солдатов, HRD группы компаний «Монтранс».

Внедрение заняло 2,5 месяца — от получения доступа до запуска основных сервисов. Ключевую роль сыграла работа команды разработчиков «МояКоманда», которые оперативно реагировали на запросы и помогали настроить систему под задачи компании.

С переходом на HRM-платформу «МояКоманда» текучесть кадров в «Монтранс» снизилась на 60%. Также сократилось на 30% время работы HRD с рутинными задачами. Благодаря новым инструментам повысилась вовлеченность. К примеру, появилась корпоративная валюта и магазин. Сотрудники могут зарабатывать баллы за разные активности и обменивать их на товары в корпоративном магазине. Также появился модуль «Есть идея»: сотрудники подали около 45 идей, и 70% из них уже реализованы в компании.

В планах у ГК «Монтранс» — дальнейшее развитие сотрудничества с «МояКоманда», в том числе, работа с индивидуальными планами развития (ИПР) сотрудников, запуск грейдирования и внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГосЭДО: как работает цифровая система государственного документооборота. Инфографика

Трамп поручил создать ИТ-системы для регистрации госрасходов министерств США

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

CNews Analytics опубликовал топ-35 поставщиков решений для видеонаблюдения и видеоаналитики

Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще