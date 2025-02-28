HRM-система «МояКоманда» помогла снизить текучесть кадров на 60% и освободить 30% времени HR в ГК «Монтранс»

Будучи организацией с разветвленной структурой (более 22 регионов присутствия, 9 филиалов в России и более 25 тыс. объектов на обслуживании) «Монтранс» испытывала трудности с централизованным подбором кадров, учетом сотрудников, коммуникацией и вовлечением персонала. Была задача найти такую систему, которая позволит объединить команду на одной платформе, а также собрать на ней все необходимые инструменты. «МояКоманда» помогла «Монтранс» настроить все HR-процессы в рамках одной системы: от поиска, найма, онбординга, обучения, развития и до exit-интервью. Также появилась возможность оцифровки и автоматизации HR-процессов. Об этом CNews сообщили представители платформы «МояКоманда».

«В тот момент, когда мы выбирали платформу, от “МояКоманда” пришло сообщение, что был добавлен модуль рекрутинга. Я понял, что продукт развивается, есть перспективы, а также те модули, которые нужны, поэтому решили протестировать платформу», — сказал Константин Солдатов, HRD группы компаний «Монтранс».

Внедрение заняло 2,5 месяца — от получения доступа до запуска основных сервисов. Ключевую роль сыграла работа команды разработчиков «МояКоманда», которые оперативно реагировали на запросы и помогали настроить систему под задачи компании.

С переходом на HRM-платформу «МояКоманда» текучесть кадров в «Монтранс» снизилась на 60%. Также сократилось на 30% время работы HRD с рутинными задачами. Благодаря новым инструментам повысилась вовлеченность. К примеру, появилась корпоративная валюта и магазин. Сотрудники могут зарабатывать баллы за разные активности и обменивать их на товары в корпоративном магазине. Также появился модуль «Есть идея»: сотрудники подали около 45 идей, и 70% из них уже реализованы в компании.

В планах у ГК «Монтранс» — дальнейшее развитие сотрудничества с «МояКоманда», в том числе, работа с индивидуальными планами развития (ИПР) сотрудников, запуск грейдирования и внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО).