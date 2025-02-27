В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook X14

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж ноутбука Honor MagicBook X14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо» — от 85,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо.»

Honor MagicBook X14 (2025) толщиной 16,5 мм и весом всего 1,4 кг удобен для использования в мобильном или гибридном форматах, а благодаря большой диагонали гарантирует продуктивную работу на стационарных местах. Тонкие рамки экрана Honor FullView обеспечивают увеличенную полезную площадь, а высокая яркость до 300 нит и антибликовое покрытие позволяют комфортно использовать ноутбук в любой ситуации. Разрешение 1920x1200, цветовой охват 45% палитры NTSC и точная заводская калибровка обеспечивают оптимальное качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого.

Honor MagicBook X14 (2025) построен на базе мощного процессора Intel Core i5-13420H 13-го поколения. Платформа гарантирует существенный прирост производительности, а также повышает эффективность графических вычислений игр, развлечений и творческих задач. Honor MagicBook X14 (2025) оснащен 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных предусмотрены SSD-накопители емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook X14

Мощная батарея 60 Вт·ч обеспечивает до 10,5 часа офисной работы, а быстрая универсальная зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии для продолжения работы и может быть использована со смартфонами и планшетами Honor.

Honor MagicBook X14 (2025) поддерживает технологию Honor Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами Honor, включая смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до тех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими, перемещать файлы между устройствами и приложениями. Утилита Honor Device Clone легко и быстро переносит файлы со старых Windows-ноутбуков любых производителей, обеспечивая быстрый старт работы.

Цены в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо: Honor MagicBook X14 (2025) в цвете космический серый уже доступен по цене от 85,9 тыс. руб. (Core i5, 16+512 ГБ, DOS); стоимость конфигурации (Core i5, 16 ГБ + 1 ТБ, Windows 11) — 99,99 тыс. руб.; первые недели после начала продаж действует специальное предложение: скидка на покупку до 27 тыс. руб. в зависимости от конфигурации.