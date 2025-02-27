SL Soft автоматизировала для фармкомпании «Акрихин» бюджетирование на базе системы «Босс»

SL Soft (ГК Softline) реализовала в системе управления персоналом «Босс» дополнительную функциональность, автоматизирующую бюджетирование расходов оплаты труда для ведущей российской фармацевтической компании «Акрихин».

Новый инструмент позволяет на основе штатного расписания компании, взятого на определенную дату, предусмотреть расходы по оплате труда на будущий календарный год. Функциональность обеспечивает бронирование затрат и численности по конкретным позициям штатного расписания, работников или вакансий и учитывает общие расходы, которые могут быть запланированы по определенным аналитикам. Также реализованы дополнительные характеристики для планируемых бизнес-единиц в целях бюджетирования и возможность скорректировать позиции штатного расписания.

Разработанная для компании «Акрихин» функциональность реализована в виде отдельного интерфейса и позволяет отслеживать статус бизнес-единиц, численность, расходы по статьям бюджета, тарифы. Пользователи имеют возможность загружать данные по численности, окладам, расходам и другим постоянным величинам из внешних файлов. Реализованные доработки позволяют на этапе планирования параллельно вести неограниченное количество версий бюджета.

Новая функциональность дает возможность сформировать сводные отчеты по численности и по расходам. А также настроить общий отчет по бюджетированию, в который выгружаются данные по всем расходам всех бизнес-единиц заказчика в разрезе центров-затрат, подразделений, должностей, видов премирования, грейдов и различных оснований.

«Целью доработок было создание удобного инструмента для работы с бюджетированием расходов на персонал. Теперь мы можем распределять ресурсы, соблюдать сроки обязательных выплат, избегать дефицита бюджета и в целом контролировать платежи, которые составляют существенную часть затрат в любой компании», – сказала руководитель отдела бизнес-приложений «Акрихин» Екатерина Коршунова.

«Выполненные доработки помогут избежать возможных ошибок и дублирования информации. Это особенно актуально для расчета сложных предиктивных показателей. Теперь система автоматически учитывает исходные данные и обеспечивает точность прогнозируемых сумм бюджетов. Подготовка регулярных отчетов стала проще и занимает меньше времени. Руководители смогут оперативно отслеживать достижение планов, выявлять отклонения и своевременно вносить коррективы», – отметил руководитель проекта «Босс» компании SL Soft Алексей Подлеснов.