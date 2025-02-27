Ноутбук Honor MagicBook X14 с конфигурацией для продуктивности и увеличенной батареей появился в продаже у российских ритейлеров

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного ноутбука Honor MagicBook Х14 с процессором Intel Core i5-13420H 13-го поколения, оптимальными конфигурациями памяти, батареей увеличенной емкости и с выбором между предустановленной Windows 11 и версией без операционной системы. Об этом CNews сообщили представители DNS.

Honor MagicBook X14 (2025) толщиной 16,5 мм и весом всего 1,4 кг удобен для использования в мобильном или гибридном форматах, а благодаря большой диагонали обеспечивает продуктивную работу на стационарных местах. Тонкие рамки экрана Honor FullView обеспечивают увеличенную полезную площадь, а высокая яркость до 300 нит и антибликовое покрытие позволяют комфортно использовать ноутбук в любой ситуации. Разрешение 1920x1200, цветовой охват 45% палитры NTSC и точная заводская калибровка обеспечивают оптимальное качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого.

Honor MagicBook X14 (2025) построен на базе мощного процессора Intel Core i5-13420H 13-го поколения. Платформа обеспечивает существенный прирост производительности, а также повышает эффективность графических вычислений игр, развлечений и творческих задач. Honor MagicBook X14 (2025) оснащен 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных предусмотрены SSD-накопители емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

Ноутбук Honor MagicBook X14 появился в продаже у российских ритейлеров

Мощная батарея 60 Вт·ч обеспечивает до 10,5 часов офисной работы, а быстрая универсальная зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии для продолжения работы и может быть использована со смартфонами и планшетами Honor.

Honor MagicBook X14 (2025) поддерживает технологию Honor Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR, включая смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими, перемещать файлы между устройствами и приложениями. Утилита Honor Device Clone легко и быстро переносит файлы со старых Windows-ноутбуков любых производителей, обеспечивая быстрый старт работы.

Honor MagicBook X14 (2025) в цвете космический серый уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и региональные сети. Стоимость новинки начинается от 85,99 тыс. руб. (Core i5, 16+512 ГБ, DOS) и доходит до 99,9 тыс. руб. (Core i5, 16 ГБ + 1 ТБ, Windows 11). Первые недели после начала продаж действует специальное предложение: скидка на покупку до 27 тыс. руб. в зависимости от конфигурации.