«М.Видео-Эльдорадо» запустил международный ЭДО через оператора «Тензор»

«М.Видео-Эльдорадо» автоматизировал обмен юридически значимыми документами с зарубежными контрагентами через оператора «Тензор» (разработчик экосистемы Saby). Поставщики торговой сети из Казахстана и Кыргызстана уже перешли на российский софт Saby Docs, подписав трехстороннее соглашение об использовании международного электронного документооборота (МЭДО). Об этом CNews сообщили представители оператора «Тензор».

«М.Видео-Эльдорадо» управляет розничными магазинами, интернет-площадками и логистической инфраструктурой. Для повышения эффективности бизнес-процессов ритейлер инвестирует в цифровые технологии, в том числе в развитие электронного документооборота.

Решение на базе Saby Docs позволяет «М.Видео-Эльдорадо» обмениваться электронными документами с зарубежными партнерами. Юридическую значимость отношений между сторонами обеспечивает трехстороннее соглашение. Оно заключается между участниками: резидентом России («М.Видео-Эльдорадо»), нерезидентом России (зарубежными контрагентами), оператором ЭДО «Тензор» (продукт Saby).

До внедрения МЭДО документы доставлялись из соседних стран в течение нескольких недель, что требовало дополнительных расходов на логистику. Теперь зарубежные контрагенты «М.Видео-Эльдорадо» отправляют инвойсы, накладные, счета и соглашения через защищенные каналы связи в онлайн-формате. Российская сторона подписывает документы квалифицированной электронной подписью (КЭП), а партнеры из СНГ — неквалифицированной (НЭП).

Главный бухгалтер группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» Елена Сорванова: «Разница ощутима. Раньше нам приходилось ждать документы из-за рубежа неделями, теперь они появляются в системе сразу. Планируем внедрять новые проекты и развивать дальнейшее сотрудничество с компанией «Тензор».

Ранее торговая сеть реализовала проект по переходу на ЭДО с 30 тыс. российскими поставщиками. В планах «М.Видео-Эльдорадо» наладить трансграничный ЭДО (ТЭДО), который впервые был разработан компанией «Тензор». С запуском ТЭДО белорусский и российский бизнес смогут обмениваться юридически значимыми документами, оставаясь в ЭДО-системах своих стран.