M1Cloud: В 2025 году тренд на частные облачные решения

В 2025 г. крупный и средний бизнес будет все больше ориентироваться на частные облачные решения, которые тонко настроены под конкретные проекты и гибко интегрируются в имеющийся ИТ-ландшафт. Этот тренд подтверждается ростом спроса на такие решения со стороны заказчиков M1Cloud, за 2024 гю спрос на частные решения вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

«Сервис-провайдер M1Cloud стабильно развивается и сохраняет свои позиции на облачном рынке, благодаря тому, что опирается на потребности заказчиков. Во главе стратегии M1Cloud персонифицированный подход к задачам бизнеса и потребностям заказчиков в решении конкретных бизнес-кейсов. Сервис-провайдер M1Cloud может построить уникальную архитектуру инфраструктуры, настроить виртуальные мощности и каналы связи, учитывая самые сложные требования заказчиков, обеспечивая высокий уровень безопасности и максимальную производительность, стабильность и надежность работы сервисов. ИТ-команда M1Cloud обладает глубоким опытом реализации сложных проектов в облачной среде и собственной технической поддержкой», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud.

Частные решения предусматривают использование выделенного кластера на основе конфигураций серверов, включая высокочастотные процессоры и системы хранения данных с различными типами накопителей — SATA, SAS и SSD. Дополнительно возможно интегрировать функции мониторинга инфраструктуры, шифрования дисков виртуальных машин, микросегментацию сети для виртуализации, вариативность сетевых маршрутов, также индивидуально настраиваются права доступа и другой функционал.

При разработке архитектуры частных решений специалисты M1Cloud индивидуально подбирают необходимые технологии и сервисы, учитывая требуемый объем вычислительных мощностей, производительность, доступность данных, особенности операционной деятельности и отраслевую специфику.

Частные облачные решения набирают популярность благодаря оптимальному сочетанию технических компонентов и финансовых возможностей компании.