«Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры

Эксперты «Корус Консалтинг» в сотрудничестве с цифровым партнером DIY-сети, компанией «Петрович-Тех», провели диагностику ИТ-ландшафта СТД «Петрович» и разработали портфель из 55 проектов, затрагивающих ключевые бизнес-области — фронт-офис, товародвижение, логистику, управление данными, безопасность. При разработке целевой архитектуры эксперты опирались на ИТ-стратегию компании, основанную на принципах модульности, омниканальности и повышения производительности систем. Программа развития направлена на поддержку роста, расширение географии, ассортимента и партнерских сервисов DIY-сети. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Петрович» — российский ритейлер строительных и отделочных материалов. Ему принадлежат 20 торговых центров в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах, металлобаза, производственные площадки и распределительные центры. В 2024 г. выручка ГК «Петрович» достигла 181 млрд руб. с учетом НДС, из которых 91 млрд — дистанционные продажи.

Изменения в экономике и активное развитие индивидуального жилищного строительства стимулировали спрос на товары для ремонта и создания комфортного домашнего пространства. По данным NielsenIQ свободные деньги россияне в первую очередь предпочитают тратить на обустройство и ремонт жилья. INFOLine прогнозирует, что по итогам 2024 г. объем российского рынка DIY превысит 8 трлн руб., к 2028 г. этот показатель достигнет 14,7 трлн руб. «Петрович» трансформирует бизнес-модель, добавляет новые цифровые сервисы и услуги, развивает собственный маркетплейс, увеличивает ассортиментные матрицы и развивает e-commerce-франшизу с региональными DIY-магазинами. В то же время возрастают требования регулятора, например, связанные с маркировкой и прослеживаемостью товара. Все эти тренды стимулируют ритейлеров пересматривать стратегии и менять бизнес-процессы, в том числе с помощью ИТ-инструментов.

Для процессов товародвижения СТД «Петрович» использовал платформу «1С:Управление торговлей», которую адаптировал под свои потребности более 10 лет, однако сейчас жизненный цикл системы подходит к концу. Когда возник вопрос о модернизации или замене решения, «Петрович» обратился к «Корус Консалтинг», мультивендорной ИТ-компании с обширной экспертизой, охватывающей end-to-end процессы в ритейле. Ранее партнеры сотрудничали в рамках внедрения WMS-системы, а также решений на базе платформ «1С» и Bitrix24. Новые бизнес-требования инициировали цепочку изменений во всей ИТ-архитектуре, поэтому эксперты предложили DIY-ритейлеру спроектировать целевой ИТ-ландшафт и карту проектов, чтобы поддержать стратегические цели компании.

Специалисты провели более 100 интервью, диагностику ИТ-систем и бизнес-процессов, выявив точки роста. В обследовании участвовали более 200 сотрудников СТД «Петрович» из 28 функциональных областей. Одной из основных задач проекта была разработка плана по разгрузке системы товародвижения. Команда выявила несвойственные для данного ИТ-решения процессы, которые в целевом ландшафте должны быть переведены на сервисы, более подходящие для этих задач. Концепция модульной архитектуры предполагает, что ядро на базе «1С» будет отвечать за операции товародвижения, отгрузки, управление запасами и закупками, расчет себестоимости. Специализированные решения будут поддерживать такие области как POS, автозаказ, транспортная логистика, лояльность и т.д. Особая роль отводится созданию единого фронт-офиса, который позволит эффективнее взаимодействовать с клиентами, повысит их лояльность и будет стимулировать продажи. Что касается замены или обновления «1С:УТ», то решение будет принято после «отделения» неспецифичных функций и их стабилизации.

Архитектура построена по стандартам APQC PCF — это кросс-отраслевой фреймворк, включающий структуру из 13 бизнес-доменов, таких как стратегическое планирование, каналы продаж, финансы, маркетинг и прочее. Для каждого домена эксперты «Корус Консалтинг» определили, какие системы необходимо внедрить, создать или доработать. Обновленный ландшафт будет включать более 20 новых ИТ-решений.

Специалисты сформировали шесть программ проектов — товародвижение, единый фронт-офис, MDM, логистика, работа с данными и безопасность. Весь портфель из 55 проектов структурирован в дорожную карту с учетом бизнес-приоритетов и необходимых ресурсов. В первую очередь будут реализованы методологические проекты, в том числе расчет реал-тайм себестоимости; проектирование фронт-офиса, включающее разработку CRM, внедрение OMS, систем лояльности и промо; вынос TMS за пределы «1С:УТ» и тиражирование WMS.

«Наши партнеры комплексно подошли к проектированию ИТ-архитектуры, создав единое пространство для бизнес-коммуникации, что помогло подразделениям компании осознать значимость и приоритетность инициатив по обновлению ИТ-ландшафта. Проведена масштабная работа по анализу процессов, создан каталог описания бизнес- и ИТ-архитектуры предприятия. Привлекая «Корус Консалтинг» к проекту, мы ожидали получить высококлассную экспертизу в соответствующих областях, однако максимальная вовлеченность каждого и единение вокруг целей позволяет мне сказать, что эта компания стала для нас долгосрочным партнером по изменениям», — сказал Владислав Бердичевский, ИТ-директор «Петрович-Тех».

«СТД «Петрович» — клиентоориентированная компания, которая стремится сделать опыт своих покупателей еще более качественным. Новая архитектура поддержит концепцию бесшовной цепочки покупок и повысит уровень сервиса. Бизнес, в свою очередь, получит инструменты для оперативного контроля прибыльности и ценообразования. В целом предложенный подход к формированию ИТ-ландшафта ускоряет внедрение новых идей и гарантирует компании бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры», — отметил Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «Корус Консалтинг».