CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics KT оснастила учебные кабинеты департамента техносферной безопасности РУДН

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT в рамках госконтракта выполнил поставку собственных решений и комплексное оснащение центра под ключ. Для обучения и повышения квалификации стали доступны кабинеты для подготовки операторов беспилотных воздушных судов, для обучения топографии, основам медицинской помощи и другие.

Учебные помещения оборудованы уникальными тренажерными программно-аппаратными комплексами, мультимедийным оборудованием, персональными компьютерами, комплектами учебных материалов и базовым учебным оборудованием.

Так, например, в кабинете подготовки операторов БПЛА будут готовить операторов воздушных дронов. Программно-аппаратный комплекс позволяет изучить основные этапы, методы планирования, подготовки и выполнения полетов, отработки полетных заданий и маневров, в том числе противоаварийных. Комплекс позволяет наблюдать весь процесс полета с различных ракурсов, программное обеспечение тренажера реалистично моделирует динамику полета беспилотника в режиме прямого радиоуправления и учитывает настройки стабилизации, центр масс аппарата, и параметры среды.

Кабинет для изучения основ топографии позволит минимизировать количество занятий на реальной местности без потери качества полученных знаний. В комплексе применена технология компьютерного 3d-моделирования, которая обеспечивает наглядное реалистичное отображение различных объектов и формирует сценарии поведения виртуальных объектов. Кроме того, система ведет контроль действий обучаемого и позволяет проводить тестирование для оценки знаний.

«Мы создаем собственные решения для учебных заведений, поставляем специализированные тренажеры и программное обеспечение. При этом компания осуществляет комплексную реализацию проектов и оснащение под ключ. У компании накоплен большой опыт в этом направлении», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Sitronics KT специализируется на технологических решениях для оснащения средних, средне специальных и высших учебных заведений. За последние три года компания оснастила более 20 высших учебных заведений в разных регионах учебным оборудованием и мультимедиа системами, а также VR-тренажерами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай

Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Чиновники понятия не имели, что покупают

Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще