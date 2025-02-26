«Релэкс» разработала решение для типографий

Компания «Релэкс» представила решение для автоматизации процессов в типографиях и полиграфиях. Новая система призвана значительно упростить управление как производственными, так и бизнес-процессами на современном полиграфическом предприятии.

«До сих пор на рынке наблюдался дефицит полноценных автоматизированных систем для типографий. Многие проекты автоматизации базировались на узкофункциональных решениях, что зачастую приводило к серьезным проблемам: ограниченному набору функций, сложности внедрения и недостаточной гибкости. Каждый новый проект становился своеобразным экспериментом с высокими рисками и неопределенностью в сроках и затратах. На наш взгляд, нам удалось разработать универсальное решение, способное закрыть все актуальные задачи в сфере управления типографским бизнесом», – отметил руководитель специальных проектов дирекции заказной разработки «Релэкс» Владимир Сахаров.

Воронежские разработчики из компании «Релэкс» создали специализированное ПО, которое ориентировано именно на потребности полиграфической отрасли. Система позволяет полноценно управлять производством: она охватывает весь цикл оперативного управления типографией, включая производственные процессы и бизнес-задачи. Также решение помогает руководителям контролировать работу предприятия и принимать обоснованные решения на основе объективной аналитики. Кроме того, система интегрируется в существующие процессы и поддерживает рост бизнеса.