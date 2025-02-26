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«Островок» перевел 95% сотрудников на КЭДО от VK Tech

Группа компаний «Островок» внедрила кадровый электронный документооборот VK HR Tek и автоматизировала основные HR-процессы. Внедрение КЭДО упростило наем и управление персоналом и сократило временные и финансовые затраты на подписание бумажных документов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Решение о переходе на кадровый электронный документооборот было принято в конце 2022 г. В связи с ростом бизнеса штат компании увеличился в три раза, а вместе с этим возросла необходимость в КЭДО, который бы позволил уменьшить количество бумажных документов и снизить нагрузку на отдел кадров.

Проект начали в январе 2023 г. с поэтапного внедрения решения. Изначально VK HR Tek был запущен в тестовом режиме, что позволило оценить эффективность системы перед ее полномасштабным использованием. После успешного тестирования КЭДО был внедрен на постоянной основе, и сейчас 95% сотрудников компании пользуются КЭДО.

В «Островке» автоматизировали такие процессы, как оформление отпусков, подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам и прием на работу. Это добавило гибкости кадровым процессам и упростило взаимодействие с сотрудниками — все документы можно подписывать по одному клику, не нужно загружать их вручную. В ближайших планах компании модернизировать модуль найма.

«Как технологическая компания, мы видим в автоматизации не просто способ упростить процессы, но и возможность оставаться эффективными в условиях роста и изменений на рынке. Переход на КЭДО помог нам ускорить взаимодействие с сотрудниками, сократить рутину и сосредоточиться на развитии бизнеса. Мы продолжим внедрять цифровые решения, чтобы соответствовать требованиям рынка и поддерживать наше лидерство», — сказала заместитель руководителя направления кадрового администрирования группы компаний «Островок» Юлия Рогулина.

«Мы понимаем, насколько важны гибкость и скорость обработки кадровых документов — особенно для такой быстрорастущей компании с разнообразными форматами занятости, как «Островок». Уверены, что дальнейшее развитие КЭДО еще больше повысит эффективность бизнес-процессов, а модуль найма дополнит возможности VK HR Tek и упростит все этапы взаимодействия с сотрудниками», — сказала директор по продуктам HR Tech в VK Tech Анастасия Прощаева.

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