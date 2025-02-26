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МТС Exolve реализовал сервис речевой аналитики для «АтомЭнерго»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил сервис речевой аналитики на базе своей виртуальной АТС для компании «АтомЭнерго», оператора по созданию и управлению сетью электрозарядных станций (ЭЗС). Новый сервис позволяет анализировать звонки клиентам, выявлять проблемные зоны, быстро на них реагировать, повышая качество обслуживания и оптимизируя работу отдела сервиса. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

В колл-центр «АтомЭнерго» ежедневно поступает более 100 звонков, при этом клиентская база растет достаточно интенсивно. Ручной выборочный анализ разговоров больше не позволяет получить полную картину технических проблем, качества обслуживания и предоставить быструю реакцию на запросы. Внедрение системы речевой аналитики от МТС Exolve помогло сотрудникам отдела клиентской поддержки «АтомЭнерго» более оперативно выявлять запросы и максимально быстро на них отвечать. Все разговоры анализируются с помощью нейросети, а интеграция с CRM-системой предоставляет удобный инструмент для формирования отчетов и визуализации данных.

«Теперь мы можем не только собирать статистику диалогов, но и наглядно и оперативно распознавать, что интересует клиента и реагировать сразу, без временных задержек, – сказала Юлия Олофинская, начальник отдела клиентской поддержки «АтомЭнерго». – Система позволяет проводить более глубокую аналитику и быстро реагировать на желания клиента, улучшая пользовательский опыт».

«Речевая аналитика особенно актуальна для бизнеса, где оперативность и качество взаимодействия с поддержкой напрямую влияют на удовлетворенность клиентов, – сказал директор по продажам и обслуживанию Костас Дубосас. – Мы уверены, что технология распознавания и анализа речи с использованием машинного обучения поможет сотрудникам «АтомЭнерго» не только повысить уровень автоматизации процессов, но и улучшить сценарии общения с клиентами, используя обратную связь для развития своих услуг».

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