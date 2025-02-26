CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«ЭларСкан» послужит Петергофу

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» инсталлировали новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А1-800КС. Оборудование, оснащенное интеллектуальным ПО «СканИмидж», позволит оцифровать в высоком качестве даже габаритные оригиналы. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

В знаменитом музее будут оцифровывать документы на новом «ЭларСкан» А1-800КС. Модель оснащена трансформируемой колыбелью для сканирования сшитых оригиналов с полным и неполным раскрытием. Напольная глубокая колыбель позволит сотрудникам музея оцифровывать габаритные и тяжелые оригиналы толщиной до 30 см. и весом до 50 кг. На подобных моделях «ЭларСкан», например, оцифровывают метрические книги и ревизские сказки. Камера обеспечивает сканирование с высоким разрешением, при этом доступен специальный режим UltraHQ (400 МП) с высочайшей детализацией изображений. Таким образом, Петергоф получит для своих экспонатов и документации качество оцифровки, соответствующее мировым стандартам ISO, FADGI, Metamorfoze. Встроенное отечественное ПО для управления процессами сканирования и обработки изображений «СканИмидж» сделает создание цифровых копий более удобным и простым, – в фоновом режиме, за счет интеллектуальных алгоритмов, оно автоматически выполняет ряд функций, сокращая количество ручных операций и трудозатраты оператора.

Сканеры линейки «ЭларСкан», входящие в реестр РЭП, уже служат для создания электронных копий как ценных и раритетных экспонатов, так и наиболее востребованных документов, в самых знаменитых музеях, библиотеках и архивах страны. Так, ранее в Архивный комитет Санкт-Петербурга были поставлены 10 комплексов планетарного сканирования «ЭларСкан» А1. На новом оборудовании подведомственные архивные учреждения оцифровывают наиболее ценные и востребованные документы. Еще два сканера, «ЭларСкан» С1 и «ЭларСкан» А0, используются в одном из крупнейших исторических музеев России, Государственном музее истории Санкт-Петербурга. С их помощью оцифровывают самые разные экспонаты, — от фотографий до крупноформатных карт и чертежей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай

Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Чиновники понятия не имели, что покупают

Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще