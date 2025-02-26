«ЭларСкан» послужит Петергофу

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» инсталлировали новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А1-800КС. Оборудование, оснащенное интеллектуальным ПО «СканИмидж», позволит оцифровать в высоком качестве даже габаритные оригиналы. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

В знаменитом музее будут оцифровывать документы на новом «ЭларСкан» А1-800КС. Модель оснащена трансформируемой колыбелью для сканирования сшитых оригиналов с полным и неполным раскрытием. Напольная глубокая колыбель позволит сотрудникам музея оцифровывать габаритные и тяжелые оригиналы толщиной до 30 см. и весом до 50 кг. На подобных моделях «ЭларСкан», например, оцифровывают метрические книги и ревизские сказки. Камера обеспечивает сканирование с высоким разрешением, при этом доступен специальный режим UltraHQ (400 МП) с высочайшей детализацией изображений. Таким образом, Петергоф получит для своих экспонатов и документации качество оцифровки, соответствующее мировым стандартам ISO, FADGI, Metamorfoze. Встроенное отечественное ПО для управления процессами сканирования и обработки изображений «СканИмидж» сделает создание цифровых копий более удобным и простым, – в фоновом режиме, за счет интеллектуальных алгоритмов, оно автоматически выполняет ряд функций, сокращая количество ручных операций и трудозатраты оператора.

Сканеры линейки «ЭларСкан», входящие в реестр РЭП, уже служат для создания электронных копий как ценных и раритетных экспонатов, так и наиболее востребованных документов, в самых знаменитых музеях, библиотеках и архивах страны. Так, ранее в Архивный комитет Санкт-Петербурга были поставлены 10 комплексов планетарного сканирования «ЭларСкан» А1. На новом оборудовании подведомственные архивные учреждения оцифровывают наиболее ценные и востребованные документы. Еще два сканера, «ЭларСкан» С1 и «ЭларСкан» А0, используются в одном из крупнейших исторических музеев России, Государственном музее истории Санкт-Петербурга. С их помощью оцифровывают самые разные экспонаты, — от фотографий до крупноформатных карт и чертежей.