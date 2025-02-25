«Цифра» обновила технологический стек системы горной диспетчеризации для соответствия требованиям КИИ

ГК «Цифра» сообщила о значимых обновлениях в своем флагманском продукте для цифровизации горной добычи — системе управления горнотранспортным комплексом «Цифра. Карьер». Все изменения направлены на укрепление технологического суверенитета и удовлетворение требованиям безопасности для критической информационной инфраструктуры (КИИ) предприятий горной отрасли.

Обновления затронули обе версии «Цифра. Карьер» — для открытых и подземных горных работ.

Обеспечена совместимость с open source платформами контейнеризации OKD и Open Source Kubernetes. Это дает возможность горным предприятиям гибко масштабировать ресурсы и гарантирует требуемый для КИИ уровень отказоустойчивости системы диспетчеризации с сохранением полного контроля над инфраструктурой.

Исключены коммерческие иностранные компоненты для работы с данными. В рамках модуля «Витрина данных» сформировано комплексное решение на основе передовых open source-компонентов для работы с данными — от сбора и преобразования данных до их хранения и визуализации. При этом все аналитические возможности системы сохранены.

Устаревший картографический движок заменен на новое open source-решение, соответствующее требованиям импортонезависимости и лицензионной чистоты. Еще одно его преимущество — возможность 3D-визуализации объектов предприятия (включая отображение различных горизонтов, тоннелей и инженерных коммуникаций), что особенно важно для ведения подземных горных работ.

Внедрена практика автоматического сканирования уязвимостей в процедуры CI/CD. Это позволяет выявлять потенциальные угрозы на ранних этапах и формировать рекомендации по их устранению, что необходимо для усиления защиты критически важных данных и инфраструктуры горных предприятий — субъектов КИИ (в соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ).

Кроме того, для предприятий, где внедрена «Цифра. Карьер», предусмотрена услуга по миграции с зарубежных систем управления базами данных (СУБД) на импортонезависимые решения. Команда «Цифры» помогает перевести накопленные данные о работе горного транспорта из СУБД Oracle, MS SQL и других систем в СУБД PostgreSQL open source версии или российских коммерческих версий. Переход не только решает задачу импортозамещения, но и позволяет заложить основу для развертывания других продуктов «Цифры».

«Каждое обновление в наших продуктах направлено на то, чтобы помочь промышленным предприятиям укрепиться на пути к технологической независимости. Наша цель — выстроить экосистему решений, безопасность, открытость и функциональные возможности которых сочетаются с требованиями регуляторов и позволяют эффективно достигать целей цифровой трансформации. Дальнейшие наши усовершенствования будут направлены на расширение интеграционных возможностей с российскими операционными системами и аппаратным обеспечением», — отметил Николай Годунов, руководитель дивизиона «Горная промышленность» ГК «Цифра».