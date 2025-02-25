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Onellect автоматизировал полный цикл продаж на платформе ELMA365 для компании Usystems

Компания Onellect завершила проект по оптимизации и автоматизации процессов продаж с помощью ELMA365 в компании Usystems. Новое решение позволило вести все стадии сделки в единой системе, начиная с заведения лидов и заканчивая отгрузкой товара. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Usystems – правопреемник компании Uponor по производству полимерных трубопроводных решений. Компания является российским производителем трубопроводов и комплектующих для систем отопления, водоснабжения, подогрева газонов и открытых площадок, а также внутриквартальных сетей теплоснабжения.

До внедрения ELMA365 в компании Usystems использовались иностранные решения, но после ухода зарубежных вендоров с российского рынка встал вопрос о миграции на отечественное программное обеспечение.

После тщательного анализа представленных на российском рынке решений выбор был сделан в пользу платформы ELMA365. Перед специалистами компании Onellect стояла задача по оптимизации процессов работы с заказами: требовалось автоматизировать весь цикл сделки – от заведения лида, выставления КП до отгрузки товара. При этом требовалось настроить двусторонний обмен данными с системой «1С».

Для достижения этих целей проект был разделен на два основных блока: реализация логики работы с заказами и автоматизация процессов в ELMA365; интеграция ELMA365 и «1С ERP».

В рамках проекта был проведен анализ существующих бизнес-процессов, в ходе которого выявлены длинные и сложные цепочки обработки сделок. В последствии эти процессы были разбиты на более мелкие и управляемые, что позволило перенести их в новую систему.

Двусторонний обмен данными между ELMA365 и «» был реализован с помощью сертифицированного коннектора, разработанного ранее компанией Onellect. Коннектор позволил осуществлять обмен документами и данными из справочников, а разработка дополнительного бизнес-процесса помогла синхронизировать записи из регистров, что дало возможность получать всю необходимую информацию по сделке, работая в едином окне. Стоит отдельно отметить, что при использовании коннектора «1С» к ELMA365 можно самостоятельно добавлять или убирать объекты интеграции, не привлекая разработчиков, экономя бюджет и время.

С помощью коннектора «1С» в ELMA365 были перенесены данные о контрагентах с клиентской информацией, справочные данные по товару, включая актуальные остатки. Это обеспечило централизованный доступ к необходимой информации.

Специалисты Onellect разработали интерфейс для отдела продаж, который позволил создавать коммерческие предложения с учетом данных об остатках товара.

В ходе реализации проекта компания Usystems внедрила гибкую и адаптируемую систему, что позволило оптимизировать процессы продаж, минимизировать ручной труд по переносу данных из ELMA365 в «1С» и обратно, снизить, при этом, вероятность ошибок, повысить контроль и прозрачность работы.

«Проект по автоматизации продаж и интеграции с «1С» можно признать успешным, и я искренне доволен достигнутыми результатами. Особенно хотел бы отметить высокий уровень вовлеченности и поддержки со стороны команд Onellect и ELMA. Они способны решать не только стандартные задачи, но и умело справляются с более сложными вызовами, которые возникали в процессе внедрения. На данный момент мы продолжаем доработки в ELMA365, в планах автоматизировать и другие процессы нашей компании, и я уверен, что с поддержкой ELMA и Onellect у нас все получится», — сказал Борис Бызов, специалист по информационным системам Usystems.

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