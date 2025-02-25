МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы

ПАО «МТС» улучшила связь на новом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – обходе деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском округе Московской области, движение по которому открылось в конце 2024 г. На новой дороге обеспечено полное покрытие мобильной связью и доступ к скоростному интернету до 196 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый четырехполосный бессветофорный участок ЦКАД протяженностью 4,2 км между Можайским и Минским шоссе повысил пропускную способность автомагистрали, улучшив транспортное сообщение для 250 тыс. жителей городов Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка и Истра. Движение по этому участку занимает не более пяти минут вместо прежних двух часов.

Здесь построили три транспортные развязки — на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой. Также в составе дороги возведены тоннель в районе примыкания к северной части ЦКАД, мост через Большую Вяземку и три путепровода: через Можайское шоссе, Ямскую улицу и над железнодорожными путями Смоленского направления.

Для улучшения качества связи на новом участке автомагистрали МТС задействовала современное оборудование и перераспределила частоты на действующих базовых станциях на прилегающих территориях. Это обеспечило устойчивое и стабильное покрытие вдоль всего нового участка. В результате средняя скорость мобильного интернета в сети МТС составила 44 Мбит/с, максимальная – 196 Мбит/с.

«Новый участок разгрузил ЦКАД между Можайским и Минским шоссе, которым ежедневно пользуются более 60 тысяч водителей, а в летнее время – до 100 тыс. Мы стараемся максимально эффективно использовать свои ресурсы и обеспечивать бесшовное покрытие, стабильную связь на всех транспортных магистралях Московского региона, чтобы клиенты могли уверенно пользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами и качественной голосовой связью», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.